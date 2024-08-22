SEDDK'dan Gri Sigorta kararı: Ruhsatları iptal edildi

SEDDK'den ruhsatların iptaline ilişkin yapılan açıklamada, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 07/08/2024 tarih ve 728 sayılı kararıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Gri Sigorta AŞ'nin tüm branşlardaki sigortacılık ruhsatlarının iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi.