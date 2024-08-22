  1. Ekonomim
  2. Sigortacılık
  3. SEDDK'dan Gri Sigorta kararı: Ruhsatları iptal edildi
Takip Et

SEDDK'dan Gri Sigorta kararı: Ruhsatları iptal edildi

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), Gri Sigorta AŞ'nin tüm sigortacılık ruhsatlarını iptal ettiğini duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
SEDDK'dan Gri Sigorta kararı: Ruhsatları iptal edildi
Takip Et

SEDDK'den ruhsatların iptaline ilişkin yapılan açıklamada, "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 07/08/2024 tarih ve 728 sayılı kararıyla 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu ve Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Gri Sigorta AŞ'nin tüm branşlardaki sigortacılık ruhsatlarının iptal edilmesine karar verilmiştir." denildi. 

SEDDK'dan "Gri Sigorta" açıklamasıSEDDK'dan "Gri Sigorta" açıklamasıSigortacılık

 

SEDDK'dan GRI Sigorta açıklaması: Tedbirler devam ediyorSEDDK'dan GRI Sigorta açıklaması: Tedbirler devam ediyorSigortacılık

 

Sigortacılık
Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut süre verdi: 1 Eylül'den sonra oyunbozan sigorta şirketlerini ifşa edeceğiz
1 Eylül'den sonra oyunbozan sigorta şirketlerini ifşa edeceğiz
TSB Başkanı Uğur Gülen: Sigorta sektörü her depremde vatandaşlarının yanında
TSB Başkanı Uğur Gülen: Sigorta sektörü her depremde vatandaşlarının yanında
Yapay zeka, sigortada suistimalleri önleyecek: Milyarlarca dolarlık tasarruf sağlanacak
Yapay zeka, sigortada suistimalleri önleyecek: Milyarlarca dolarlık tasarruf sağlanacak
Aksigorta/Osman Akkoca: Acenteler, oyun dışı kalmamak için sağlığa ve dijitale yatırım yapsın
Acenteler, oyun dışı kalmamak için sağlığa ve dijitale yatırım yapsın
SEDDK'dan "Gri Sigorta" açıklaması
SEDDK'dan "Gri Sigorta" açıklaması
TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta şirketlerini uyardı: Çok dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz
Çok dikkat etmemiz gereken bir döneme giriyoruz