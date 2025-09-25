SEDDK/Davut Menteş: Trafik sigortasında şirketler zarar etmiyor

SELÇUK ALTUN

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, trafik sigortasına ilişkin sigorta şirketlerinin zarar tartışmalarına yönelik açıklamada bulundu. Menteş, “Trafik sigortası, çapraz satış ve yan gelirleri dahil ettiğiniz zaman şu anda başa baş seviyesinde. Sigorta şirketlerimiz zarar etmiyor” dedi.

Menteş, özellikle trafik branşında açıklanan zararların fotoğrafın tamamını yansıtmadığını vurguladı. Trafik poliçelerinde ihtiyari mali mesuliyet başta olmak üzere birçok ek teminat bulunduğunu hatırlatan Menteş, bunların raporlama standartları gereği tabloda görülmediğini söyledi. “Sigorta şirketlerinin dip toplamda kâr veya zararına bakmak gerekir. Bütüncül bakıldığında trafik sigortasında başa baş bir tablo var” ifadelerini kullandı.

IFRS 17’ye geçildiğinde tablo netleşecek

Mevcut finansal raporlama standartlarının sektörü tam olarak yansıtmadığını belirten Menteş, dünyada da terk edilmeye başlayan “4 standardı” yerine uluslararası finansal raporlama standartları IFRS 17’ye geçileceğini açıkladı. “Şu an paralel evren dönemindeyiz. Hem 4 hem de 17 standartlarına göre sonuçları toparlıyoruz. IFRS 17 ile birlikte branş kârlılıkları daha net görünecek” ifadelerini kullanan Menteş, trafik sigortasının uzun kuyruklu yapısı nedeniyle nakit akışının yıllara yayıldığını ve finansal gelirlerin bu noktada büyük önem taşıdığını vurguladı. Menteş, “Mevduat gelirleri dikkate alındığında aslında bu branşta kayda değer bir gelir söz konusu. Ancak bu tabloya tam yansımıyor. Yansıtılsa zarar kendiliğinden erir” şeklinde konuştu.

Konuya farklı bir bakış açısıyla yaklaşan Menteş, sağlık ve kasko branşlarında da kârlılıkların sınırlı olduğunu, ticari, yangın ve nakliyat gibi branşlarda ise yüksek reasürans payı nedeniyle çok büyük kârların beklenmemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “Hal böyleyken, bu kadar yüksek kârlar nereden elde ediliyor? Ayrıca, geçen hafta bir şirketimizin trafik sigortasında peşin fiyatına 12 taksit kampanyası başlatması, fiyatların makul seviyede olduğunun bir göstergesidir.”

Finansal gelirlerin etkisi ve şirketlerin portföy dağılımı dikkate alındığında sektörün dengeli bir yapıda olduğunu kaydeden Menteş, sektörün önümüzdeki dönemde daha sağlıklı ve şeffaf olacağını vurguladı.

Serbest tarife için üç şart

Trafik sigortasında serbest tarifeye geçişe ilişkin de konuşan Menteş, bunun için üç temel koşulu sıraladı:

- Piyasa yoğunluğunun dağılması: Geçmişte ilk 7-8 şirket yüzde 80’lik paya sahipti. Bugün bu oran 15 şirkete yayılmış durumda. Bu olumlu bir gelişme.

- Genel fiyat seviyelerinin dengelenmesi: Enflasyondan kaynaklı hareketlilik azalmaya başladı. Ekonomi programının etkilerini görüyoruz.

- Hasar maliyet endeksine göre ayarlamalar: Geçen yıl hasar maliyet endeksinin üzerinde artış yaptık. Bu tarifeyi makul seviyeye çekti.

Menteş, bu koşulların sağlanmasıyla serbest tarifeye geçileceğini ve fiyatlarda aşırı dalgalanmaların yaşanmayacağını ifade etti.