Çoğu gelirini düşürdü sadece biri %139 artırdı

BIST KOBİ Endeksi’ne dahil şirketlerin yarısından fazlası altı aylık faaliyet döneminde satışlarını düşürdü. Gelirlerini artırmayı başaran şirket sayısı altıda kaldı. Bunlardan da sadece biri gelirini %100’ün üzerinde artırdı.

performansını bir şirketin doğrudan yansıtan göstergelerden biridir. Değişimler, hangi şirketlerin pazar payını artırdığını, hangilerinin ise daralan talep ya da zorluklarla karşılaştığını gösterir. Altı aylık mali tablolara göre BIST KOBİ Endeksi’nde yer alan 21 şirketten 15’i satışlarını düşürdü. Altı şirket gelirini artırırken bunlardan sadece biri %139’un üzerine çıkabildi. KOBİ Endeksi kapsamında bulunan firmalardan altısı altı aylık dönemde gelirini artırırken en yüksek artışı %139,4 ile Saray Matbaacılık gerçekleştirdi. Şirket geçen yıl altı aylık dönemde 6,3 milyon TL satış geliri sağlarken bu yılın aynı döneminde tutar 15,2 milyon TL oldu. İki yıl üst üste gelirini düşüren firmanın artan gelire rağmen dönem sonunda zararı devam ediyor. Hissenin fiyatı ise Mart 2024’te en yüksek seviyesini gördüğü 26,42 TL’nin hayli gerisinde bulunuyor. Gelirini en fazla artıran bir diğer firma da %60 ile Oncosem Onkolojik oldu. Şirket, Ocak 2023’te borsaya geldiğinde ilk açılışını 19,20 TL’den gerçekleştirirken, sonrasında hızlı bir artışla Ağustos 2023’te 288,09 TL’ye kadar çıktı. Şimdilerde ulaştığı zirvesinin gerisinde olsa da ilk işlem fiyatının hayli üzerinde bulunuyor.

Yarısından fazlası düşürdü

Daralan ekonomi firmaların gelirlerini düşürürken bunun etkilerini KOBİ’lerde de gözlemek mümkün. KOBİ Endeksi kapsamındaki 21 şirketin 15’i gelirini düşürdü. Bunlardan en fazla düşüşü %89 ile Burçelik Vana yaşadı. Bu durum dönem sonunda zarar yazmasında etkili oldu.

Teknik analiz; kısa vade, psikolojiyi ölçeme, zamanlama avantajı, hızlı karar imkanı. Gerçek değeri göstermeme, yanıltıcılık riski, haber akışını dışlama. Temel analiz; gerçek değer, uzun vade, karlılık ve büyüme, güven. Piyasa psikolojisini yansıtmama, karmaşık ve zaman alıcılık, uyumsuzluk riski.

Gelirde sorun yok. Yolcu sayısı artıyor. Kârı baskılayan yüksek kur farkı ve faiz giderleri

THY’nin üçüncü çeyrek verileri nasıl gelir? Altı aylıktaki kâr düşüşü yukarı döner mi? /Anıl Bozkurt

Anıl, 2025’in ilk yarısında THY’nin geliri %24 artarken kârı %33 düştü. Bu düşüşte %47 büyüyen finansman giderleri etkili oldu. Gelen ağustos ayı yolcu verileri, üçüncü çeyrekte de gelirdeki büyümenin devam edeceğine işaret ediyor. Yolcu sayısı geçen yılın aynı ayına göre %11,9 arttı. Yılın ilk 8 ayındaki toplam yolcu sayısı da %12,9 yükseldi. Aynı dönemde yolcu doluluk oranı da 0,9 puan büyümeyle %86,7’ye çıktı. Veriler, yaz sezonunda ciddi bir kapasite kullanımına işaret ediyor. Sonucunda da gelir artışı beklentisini destekliyor. Ancak dönem sonunda kârını büyütebilmesi için finansman giderlerini kontrol altına alması gerekiyor.

Tahsisliden gelecek nakdin ağırlığını borca ayırıyor. Kalanı yatırımlarda değerlendirecek

Karel’in bedelli sermaye artırımını tahsisli yapmasının sebebi nedir? / Arif Yıldırım

Arif, tahsisli sermaye artırımı, bir ortağın ya da dışardan bir yatırımcının şirkete doğrudan kaynak sağlamasını amaçlar. Bu yöntemle diğer ortaklardan nakit çıkışı olmazken firmanın da hızlı nakde ulaşması mümkün olur. Karel de 1,7 milyar TL gelir elde edecek şekilde sermaye artırımına gidiyor. Bunun 700 milyon TL’si %40 ortak Öncü Girişim’e kalan 1 milyar TL de başta fonlar olmak üzere talep edecek nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin tahsis edilecek. Elde edilecek kaynağın %50-60’ı finansal borçların kapatılmasında, geri kalanı da otomotivsavunma elektroniği yatırımları ve 5G altyapı hazırlıklarında kullanmayı planlıyor.

YATIRIM FONLARI

GRO fonunda, büyükler giderken küçükler geliyor

Garanti Portföy’ün yönettiği Garanti Portföy Otuzuncu Serbest(Döviz) Fon (GRO), 154,4 milyar TL’lik büyüklüğü ile kendi kategorisindeki en büyük ikinci fon. 23 Eylül itibariyle ay içinde fondan 3,9 milyar TL’lik para çıkışı gözlendi. İlk gelişe göre dolaşımdaki pay %5,81 geriledi. Halihazırda portföyün %64,6’sı özel sektör dış borçlanma araçlarına, %12,6’sı döviz mevduatına yönlendirilirken, gerisi farklı enstrümanlarda. Fon, son altı ayda %11,41 yükseliş kaydetti. Aynı sürede döviz fonların ortalama getirisi %14,24 seviyesinde. Bu kategoride en yüksek getiriyi %38,16 ile Deniz Portföy’ün yönettiği HLC Serbest (Döviz) Özel Fon elde etti. Ancak bu fon TEFAS’a kapalı. GRO, ortalamanın altında olsa da ağustostaki 19.191 yatırımcısı eylülde 20.607’ye çıktı. Büyük yatırımcılar çıkarken küçükler geliyor.

TAHVİL

Trive Yatırım, %54,61 yıllık bileşik faizden bono ihraç etti

Trive Yatırım, 22 Eylül 2025 günü finansman bonosu ihraç etti. Toplam tutarı 130.000.000 TL olan bononun, yıllık basit faizi %46 olurken, bileşik faizi %54,61’e denk geliyor. Tek kupon ödemeli bono 90 gün vadeli olup ödeme tarihi 22 Aralık 2025 olarak belirlendi. Kupona isabet eden faiz oranı da %11,34 olacak.

23 Eylül tarihli Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) 40,22 seviyesinde bulunuyor. Trive Yatırım’ın çıkardığı bononun yıllık %46 basit faiz oranı, TLREF’in 5,78 puan üzerinde bulunuyor. Şirketin önermiş olduğu faiz oranı, piyasa koşullarıyla kıyaslandığında yatırımcıları için cazip bir seçenek olarak değerlendirilebilir. Bononun vade başlangıç tarihi 23 Eylül 2025 olurken piyasada TRFISKMA2522 ISIN kodu ile işlem görecek.

ŞİRKET PANOSU / Şirket haberlerinde bugün önemli ne var?

TAT GIDA

Avrupa pazarı için Hollanda'da şirket kurdu. Daha hızlı ve esnek hizmet sunmayı amaçlıyor

Tat Gıda, ihracat ve küresel markalaşma hedefi doğrultusunda Hollanda’da %100 bağlı ortaklık olarak “Tat Europe BV” unvanıyla yeni bir şirket kurduğunu açıkladı. Şirketin sermayesi 100.000 euro olarak belirlendi. Yeni yapılanmayla Avrupa’daki müşterilere daha hızlı ve esnek hizmet sunmayı amaçlıyor. Hollanda’nın lojistik avantajları ve AB içindeki ticaret kolaylığı düşünüldüğünde, firmanın Avrupa pazarındaki etkinliğini güçlendirmesi beklenmeli Şirket, özellikle küçük hacimli siparişlere daha çevik cevap verme ve tedarik süreçlerini sadeleştirmeyi hedefl iyor. Bu sayede hem hizmet kalitesinde artış hem de ihracat gelirlerinde ivmelenme bekliyor. Hollanda operasyonu ilk etapta ciroya sınırlı katkı sağlasa da orta vadede şirketin rekabet gücünü artırması beklenmeli.

NET HOLDİNG

Karadağ’daki casino operasyonunu, beklenenin altında kalan performans nedeniyle devretti

Net Holding, Karadağ’daki şans oyunları faaliyetlerinden birini sonlandırıyor. Podgorica’daki Hilton Oteli içinde yer alan Merit Casino Montenegro’nun işletmesi, bağlı ortaklık Net Montenegro tarafından yürütülüyordu. Ancak performansın beklentilerin altında kalması ve lisans koşullarındaki değişiklikler nedeniyle işletme ruhsatı, mevcut lisans sahibi Dzek Pot’a devredildi. Devir işlemleri henüz tamamlanmamış olsa da, bu birimin Net Holding’in konsolide mali tablolarına etkisinin çok düşük olduğu vurgulandı. Bu da firma açısından sınırlı gelir kaybı anlamına geliyor. Net Holding son dönemde daha çok KKTC, Bulgaristan ve Balkan coğrafyasındaki yeni lisanslara odaklanıyor. Bu nedenle operasyonun kapanışı portföy optimizasyonu çerçevesinde değerlendiriliyor.

ÇEMTAŞ

Mardin’de üç farklı sahada arazi tipi GES kurmak üzere beklediği çağrı mektubunu aldı

Çemtaş, Mardin Derik’te üç farklı sahada toplam 37 MWe gücünde arazi tipi GES kurmak üzere Dicle Elektrik’ten bağlantıya çağrı mektubu aldı. ÇED başvurusunun yapıldığı ve izin süreçlerinin ardından teşvik belgesi için başvuru yapacağını belirtti. Yatırım, önümüzdeki yıl son çeyrekte devreye girecek. Proje tamamlandığında, Çemtaş’ın elektrik tüketiminin tamamına yakını kendi GES’lerinden karşılanabilecek. Hem tasarruf hem de çevresel sürdürülebilirlik hedefi firmaları yenilenebilir enerji yatırımlarına yöneltiyor. Özellikle demir-çelik sektöründe üretim süreçlerinin yüksek enerji tüketimiyle çalışması, bu alandaki yatırımları daha anlamlı hale getiriyor. Çemtaş da bu kapsamda uzun süredir hazırlıklarını sürdürdüğü arazi GES projesinde önemli bir eşiği geçmiş oldu.