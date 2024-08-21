Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut süre verdi: 1 Eylül'den sonra oyunbozan şirketleri ifşa edeceğiz

SELÇUK ALTUN

Acenteler, alternatif kanallardan farklı fiyatlar veren sigorta şirketlerine karşı harekete geçiyor. Bazı sigorta şirketlerinin acenteleriyle direkt rekabete girdiğini bildiren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Acenteleri İcra Komitesi (SAİK) Başkanı Levent Korkut, bu şirketleri ifşa edeceklerini ve bunlara karşı toplu bir tavır göstereceklerini söyledi. Bunu yapan 5-6 şirket bulunduğunu belirten Korkut, acentelere seslenerek; “Size alternatif fiyat üreten, size poliçe kestirmeyip farklı kanallardan indirimlerle poliçe düzenleyen şirketlere değil, onların dışındaki diğer şirketlere yönelin” dedi.

SAİK Başkanı Korkut, EKONOMİ gazetesinin youtube kanalında yayınlanan Sigorta Masası programına konuk oldu. Programda bazı sigorta şirketlerinin acenteler devre dışı bırakıp, farklı kanallardan indirimlerle alternatif fiyat üreterek poliçe kestiğini söyleyen Korkut, “Bir poliçenin bir fiyatı olur. Buradan da acente arkadaşlarıma sesleniyorum. Her gelen acentenin komisyonuna göz dikip oraya saldırıyor. Acentesiyle rekabete giren, acentesinin dışında dijital kanal, banka veya her nereden olursa olsun başka bir fiyata poliçe satan şirketlerden uzak durun. Acente dostu olan şirketlere gidin. Dijitaline, bankasına, tüm dağıtım kanallarına tek fiyat veren şirketlere yönelin. 1 Eylül’den itibaren de yazılı bir açıklama yapacağız. Şubeleriyle birlikte 22 bin acentelerimizin tamamına bildireceğiz. Bu şirketlerin hepsini isimleriyle afişe edeceğiz” dedi.

Bu konuda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ile de görüştüklerini aktaran Korkut, “Dedik ki biz 1 Eylül’e kadar sabredeceğiz. Şirketlerin yüzde 90’ında sorun yok, ama 5-6 tane zihniyeti bozuk sigorta şirketi oyunu bozuyor. Acente olarak bana 13 bin TL fiyat veren ve poliçe kestirmeyen şirket, aynı araca kendisi 8 bin TL’ye poliçe kesiyor. Bunun bir ölçüsü olur. SEDDK Başkanı’na da söyledim, Türkiye Sigorta Birliği’ne (TSB) de bildirdik. 1 Eylül’den sonra bunların isimlerini de açıklayacağız. Herkesi görevine davet ediyorum” şeklinde konuştu.

"Bu işin çivisi çıktı, 2007 öncesine döneriz"

Yaşanan problemi bizzat kendi şirketinden örnek vererek anlatan Korkut, “Bunun bir ölçüsü olur. Bakıyorsunuz bir broker firma var, kredi kartına yüzde 5 iade yapıyor. Bunu tabii ki sigorta şirketinden artı komisyon alarak yapıyor. Bunların hepsinin hesabını soracağız. SEDDK’ya da söyledik; yapılan indirimler gidere atılmış mıdır, artı bu atılan giderin karşılığında sigortalılar bunu gelir hanesine yazmış mıdır? Buradan bir şekilde suç duyurusunda da bulunuyorum. Pazartesi günü bir arkadaşımız Gelir İdaresi Başkanı ile de görüştü. Burada birinin gidere attığı bir kalemi, diğeri gelirine yazmıyorsa, kamu maliyesi açısından vergi ziyaı vardır” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, brokerlerin sigorta şirketlerinin temsilcisi değil, sigortalının temsilcisi olduğunu belirten Başkan Korkut, bu nedenle de bir vekalet hakkı bulunmadığı için komisyon alamayacağının altını çizdi. “Biz bunu Brokerler Derneği’ne de söyledik. Bizim denetimimizden kaçan şubeli yapı arkadaşlar, ekran dağıtanlar daha rahat ettikleri, denetim olmadığı için brokerlik tarafına kaçıyor. Bizim denetimimizin dışına çıkıyorlar. Ya beraber halledeceğiz ya da biz bunun üzerine gideceğiz” şeklinde konuşan Korkut, SEDDK’nın da bunlara broker ruhsatı vermemesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: “SEDDK’ya lütfen bunları verirken bize bilgi verin, biz de size anlatalım dedik. Ancak buna rağmen halen devam ediyor. O zaman yapılacak tek şey var; broker kimin temsilcisi ise, kimden vekalet almışsa ücretini oradan alacak. Şimdi sigorta şirketleri brokerlara komisyon veriyor. Madem öyle fatura kesmesi lazım. Burada da bir ticari ilişki olduğu için KDV kaçağı var.”

Konuyu Gelir İdaresi Başkanı’na da taşıdıklarını anlatan Korkut, “Bu işin çivisi çıktı. Sektör bunu düzeltecek. En sonunda olacağı şu, acentelere artık ceza vermeyiz, 2007 öncelerine döneriz. Herkes istediği gibi iş paylaşsın, hodri meydan. Benim 3 yıl daha görev sürem var, sonra gelip birileri biz yasal sürece dönelim dediğinde o zaman da biz kabul etmeyeceğiz. Bırakın acenteler mutlu diyeceğiz. Sonuç oraya gidiyor” dedi.

"Acenteyi işin içine sokmayan bir sistem yürümez"

Acentelerin tüm yaşananlara rağmen halen genel üretimde yüzde 60 civarında pay aldığını aktaran Korkut, şöyle devam etti: "Ama kasko ve trafikte üretim yüzde 80'den fazla acentelerde. Hatta trafikte bu yüzde 90'ın üzerindeydi. Ancak, sigorta şirketlerinin dijital platformlar oluşturup acentelerden daha düşük fiyat vermesi, promosyonlar vermesi, brokerler kanadından egzoz muayenesi gibi hediyeler sunmaları, kredi kartına komisyon iadesi gibi bir takım haksız uygulamalar acentelerin paylarını 3-5 puan aşağı çekti. Ancak, baktığınız zaman sanayi sigortalarının yüzde 47'si halen acentelerde oluşturuluyor, sağlık sigortalarının yüzde 60'a yakın kısmı acentelerde dönüyor. Bu genel ortalamada 60'lara düşen acente payını iyi okumak lazım. Diğer taraftan, trafik sigortasında uygulanan havuz sisteminde biriken başvurular acentelere dağılmıyor, bu bir etken. En önemlisi de finansal sigortalar. Burada acenteler yok denecek kadar az. Devlet destekli alacak sigortası gibi ürünler acente dışında ilerlemeye çalışıyor. Ama acenteyi işin içine sokmayan bir sistem yürümez. Nitekim TARSİM de aynı şekilde ve istenilen seviyeye bir türlü ulaşamadı. Anlatıyoruz ama halen deneme yanılma yoluyla işler yürütülmeye çalışılıyor. Acenteyi motive edip işin içine sokmak lazım. En ucuz dağıtım kanalı acente, çünkü eğer üretirse bir bedel alıyor, üretemezse alamaz. Acente sistemin içerisine girmediği sürece üretim olmaz."