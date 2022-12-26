Sigortacılık sektörünün prim üretimi yıllık yüzde 118 arttı

Sigortacılık sektörünün kasım sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,9 arttı.

Türkiye Sigorta Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, birliğe üye şirketlerden derlenen verilere göre 2022 yılı Kasım sonu itibarı ile toplam prim üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117,9 artış ile 195.316.665.107 TL oldu.

Aynı ayda Katılım Sigortacılığı toplam prim üretimi ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 113,2 artış ile 9.751.570.408 TL olarak gerçekleşti..