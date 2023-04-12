TSB Yönetim Kurulu, Kahramanmaraş'ı ziyaret etti

TSB Başkanı Atilla Benli ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen ziyarette önce Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'ne gidildi. Buradaki incelemeler ve görüşmelerin ardından heyet, TOBB ve TSB iş birliğinde düzenlenen "Deprem Sonrası Analiz Toplantısı"na katılarak bölgedeki sanayicilerle istişare imkanı buldu.

Toplantıya, Kahramanmaraş Ticaret Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez de katıldı.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Benli, deprem sonrasında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Benli, sigorta sektörünün afet yönetimi içinde çok merkezi bir noktada konumlandığının altını çizerek, "Yaraları hızlıca sarmak ve bölgenin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlamak için aralıksız çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Deprem bölgesindeki ticari hayatın bir an önce normale dönmesi gerektiğinin bilinciyle hareket ettiklerini aktaran Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticari işletmeler ve sanayi tesislerimizde depremin neden olduğu hasarları hızla tespit eden sektörümüz, vakit kaybetmeden başladığı avans ödemeleriyle bir nebze de olsa, bölgedeki iş dünyasının yanında olmaya çalışıyor. Sigorta şirketleri olarak hasar sürecinin hızlandırılmasından çağrı merkezlerinde depremden zarar görenlere ayrı hatların açılmasına ve bölgede hasar iletişim merkezlerinin kurulmasına kadar bir dizi önlem aldık ve almaya devam ediyoruz."

5,4 milyar hasar ödemesi yaptık

Sektörün, Haziran 2023 sonu itibarıyla bireysel ve ticariler dahil, yüzde 95 oranında tüm hasarların ödemesini yapacak hale geleceğini öngördüklerini bildiren Benli, deprem sonrası oluşan 36 bin hasar dosyasına ilişkin operasyonların tamamlandığını kaydetti.

Benli, "İlk tespitte özel sektör sigortalılarına toplamda 76 milyar lira hasar ödemesi yapılacağını hesapladık. Bunun yaklaşık 5,4 milyarı da ödenmiş durumda." ifadelerini kullandı.

Son 2 ay içinde afet bölgesini 5 kez ziyaret ettiklerini aktaran Benli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük bir hassasiyetle çalışıyor, bölgedeki sorunların en hızlı biçimde çözülmesi için üzerimize düşen ne varsa yerine getirmek için çabalıyoruz. Bölge ziyaretlerimizi sürdürüyor, böylece gelinen noktayı ve varsa eksiklikleri bir an önce yerinde tespit etmeye, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Bundan sonra da gerek sahadaki gerek geri plandaki faaliyetlerimizle depremzedelerimizle yan yana olmayı sürdüreceğiz. Sigorta, kara gün dostudur, bizler böyle günler için varız."

TSB Başkan Yardımcısı Taylan Türkölmez de deprem bölgesindeki Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) ile ilgili bilgi verirken, "Bölgenin kalkınması ve yeniden iş hayatına dönmesi için önümüzde uzun bir yol var. Bizler de bu konuda bölgemizi yalnız bırakmayacak, en etkin çözümleri ve önerileri sunmaya devam edeceğiz.

14 milyon nüfuslu deprem bölgesinde BES ve OKS katılımcı sayımız 1 milyon 300 bin ve 30 milyara yakın fon büyüklüğümüz var. Toplam BES büyüklüğü içinde deprem bölgesinin payı yüzde 10 civarında. Oysa böyle bir afet zamanında BES'teki birikimlerimiz bir dayanak olabiliyor. Bu rakamlar bize sigortalılık oranında daha gidecek çok yolumuz olduğunu anlatıyor." ifadelerini kullandı.

Eksik sigorta, eksik tazminat demek

TSB Başkan Yardımcısı Uğur Gülen ise poliçede gösterilen sigorta bedelinin hasar anındaki sigorta değerinden daha düşük olması anlamına gelen "eksik sigorta" konusuna da değinerek, şunları kaydetti:

"Deprem, hepimizi ne kadar hazır olduğumuz konusunda düşünmeye sevk etti. Buradan çıkardığımız derslerle geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalıyız. Konutta yüzde 20, iş yerindeyse biraz daha üstünde olan sigortalılık oranlarını bugünden itibaren yukarılara taşımalı, teminatın eksik olmamasına büyük önem vermeliyiz. İncelemelerimizde tespit ettik ki birçok sigorta poliçesi, düşük prim ödemek uğruna eksik düzenlenmiş. Depremin bu problemleri ortaya çıkarması, sektörün karşı karşıya kaldığı problemleri düzeltmesi açısından son derece önemli."

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar, deprem bölgesindeki kasko oranlarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye genelinde kasko oranlarının yüzde 25, bu oranların deprem bölgesinde ise yüzde 17'ler civarında olduğunu görüyoruz. Toplam 3 milyon 150 bin aracın sadece 439 bini sigortalı. Depremin etkili olduğu Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman gibi illerimizde bu oranın daha da düştüğünü tespit ettik. Bu bilgiler ışığında değerlendirdiğimizde 5 milyar TL'lik bir kasko ödemesi yapacağımızı öngörüyoruz. Bugüne kadar 600 milyon TL'lik bir ödemeyi sigorta şirketlerimiz vasıtasıyla yaptık."

TSB Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Kişmir de "Deprem felaketi yaşanan illerimize baktığımızda yüzde 25'lik bir hayat sigortalılık oranı tespit ettik. Bu orandan banka sigortacılığını çıkarttığımızda, oran yüzde 80'lere varan düşüş yaşıyor. O yüzden banka sigortacılığı son derece önemli. Aldığımız kredilerle birlikte sigorta yaptırmayı kesinlikle ihmal etmemeliyiz. Bölge özelinde banka üzerinden yaptırılan sigortaların çok büyük teminat ve hasar ödemeleri yaptığını görüyoruz. Bugüne kadar 27 bin hasar başvurusu aldık. Bu da 1 milyar TL'lik bir hasar ödemesi yapacağız anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, Türkiye sigorta sektörünün her türlü afete hazırlıklı olduğunu belirten TSB Yönetimi, bundan sonra da depremzedelerin yanında olacaklarını vurguladı. TSB Yönetim Kurulu, "Asrın felaketini unutmak mümkün değil. Sektörümüzün tüm paydaşlarının gösterdiği üstün çaba, sigortalılarımızın sorunları sona erene kadar sürecek." ifadelerini kullandı.