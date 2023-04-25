TSB/Benli: BES'te yıllık büyüme hızı yüzde 37

Türkiye Sigorta Birliği’nin (TSB), Olağan Genel Kurul’u 25 Nisan 2023 tarihinde düzenlendi.

TSB'den yapılan açıklamaya göre, TSB Başkanı Atilla Benli, SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu ve Yeni Zelanda Sigorta Konseyi CEO’su Tim Grafton’ın sektöre ilişkin önemli bilgiler paylaştığı toplantıya BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de katıldı.

Açıklamada kuruldaki konuşmalarına yer verilen Benli, Kahramanmaraş depreminin, tüm tedbirlere rağmen önüne geçilemeyen maddi zararların giderilmesi ve hayatın normal akışına döndürülmesi için sigortanın en önemli araç olduğunu bir kez daha hatırlattığını kaydetti.

Sektörün bundan sonra atacağı adımlara ve yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Benli, "Sağlığımız, doğamız, toprağımız, şehirlerimiz, evlerimiz, arabalarımız ve birikimlerimiz; hepsi sigorta ile korunuyor. Bu yüzden, sigorta farkındalığının artırılması hepimizin en önemli sorumluluğu.” ifadelerini kullandı.

Benli, Sigorta sektörünün çatı kuruluşu TSB’nin, Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı en önemli sorumluluğu olarak kabul ettiğini dile getirerek şu bilgileri paylaştı:

"Ülkemiz, dünyanın 20. büyük ekonomisi iken sigortacılıkta 38. sıradadır. Bankacılıktan sonra 2. en büyük sektör olan sigortacılığın önünde gideceği yollar, değerlendireceği fırsatlar var. Bu yolda hep birlikte başarıyla yürüyeceğimize inanıyorum. 2013-2022 yılları arasında sektörümüzün bileşik yıllık büyüme oranının yüzde 29 olarak gerçekleşmesini memnuniyetle takip ediyoruz.

Öte yandan prim üretiminde ise 235 milyar TL’ye yükselerek büyük bir başarıya imza attık. Devletimizin son dönemde önemli reformlar gerçekleştirdiği BES ve OKS’de de 2013-2022 yılları arasındaki bileşik yıllık büyüme oranı yüzde 37 oldu. Fon büyüklüğümüz de Mart 2023 itibarıyla 454 milyar TL’ye yükseldi.”

Depremlerin ilk günden itibaren, tüm paydaşlarıyla beraber afetzedelerin yanında olduklarını, olmaya da devam edeceklerini aktaran Benli, "Hem sahadaki hem de merkezlerimizden yürüttüğümüz çalışmalarımıza anında başladık. Bu kapsamda, 13,3 milyar TL nakdi yardım, 383 bin kıyafet, 5,4 milyon hijyen malzemesi, 92 tır, 4 sahra mutfak, 323 konteyner, 9 ambulans, 10,4 milyon yardım araç gereci ve 322 bin gıda yardımını toplayarak afetzedelerimize gönderdik.” ifadelerini kullandı.

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, sigortanın ülke ekonomisi için stratejik değerde olduğunu vurgulayarak, "Risklerin çeşitlendiği ve derinleştiği bir dönemden geçiyoruz. Son dönemde yaşadığımız depremler, yeni fayların ortaya çıkması, iklim değişiklikleri, siber saldırılar bunların başında geliyor. Her risk, farklı fırsatları içinde barındırıyor. Depremle birlikte farkındalık üst düzeye ulaştı.

Ajandamızda öncelikli tek bir konu var. Üst düzeye ulaşmış bu bilinci sürdürülebilir şekilde tabana yaymak. İletişim stratejilerini politikalara dönüştürmek. Buradan tüm sektöre çağrımdır. Bu fırsatı iyi kullanmamız gerekiyor.” açıklamasında bulundu.

Eroğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni deprem tarifesi, bankalarda satılan sigortalarla ilgili düzenlemeler, dağıtım kanallarının rehabilite edilmesi ve segmentlere ayrılması, trafik operasyon merkezi ile poliçe üretim sorununun giderilmesi, trafik yol haritasının kalan bölümünün devreye alınması, sağlık alanında hazırlanan yeni yol haritası ve istihdamı, finansal sigortaları, katılım sigortacılığını da içinde barındıran vizyon belgesini hayata geçireceğiz.”

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben de depremin sigorta sektörünün önemini bir kez daha hatırlattığını ifade ederek, "Sigorta sektörünü güçlü kılmamız gerekiyor. Bankaların bu noktadaki gelişime sağlayacağı katkılar için iş birliğine her zaman hazırız." dedi.

Yeni Zelanda Sigorta Konseyi CEO’su Tim Grafton ise konuşmasında, fay hatlarıyla çevrili olan Yeni Zelanda’da da 2010-2011 yıllarında yaşanan depremlerin ardından gelen zorlu sürece, alınan aksiyonlara ve bugün hâlâ uygulanan yöntemlere değinerek, sigortacılık ve deprem konusundaki tecrübelerini aktardı.