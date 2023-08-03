Türkiye Sigorta'da Taha Çakmak dönemi

ANKARA (EKONOMİ)

2020 yılından bu yana Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü görevini yürüten Atilla Benli’nin yerine bir süre önce Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden alınan Taha Çakmak atandı.

Benli’nin yerine icra kurulu başkanlığına getirilen Taha Çakmak 13 Ekim 2021’den bu yana yürüttüğü Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinden geçen hafta alınmıştı.

Türkiye Sigorta’nın Genel Kurulu’da alınan kararla görevden ayrılan Atilla Benli, sigorta şirketlerinin birleşmesiyle birlikte oluşturulan Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik’te İcra Kurulu Başkanı olmuştu. 15 Aralık 2020’de ise bu görev yanı sıra Genel Müdürlüğe de atanmıştı.

TSB'deki görevi de son buldu

Atilla Benli aynı zamanda Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Başkanlığı görevini de yürütüyordu. Genel müdürlük görevinden ayrılan Benli’nin TSB'deki başkanlığı da son bulmuş oldu. Sigortacılık kanunu gereği TSB, başkanlık seçimi için olağanüstü genel kurul yapacak. Bunun da iki ay içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Taha Çakmak kimdir?

1981’de Elazığ’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İşletme Bölümünden şeref öğrencisi olarak mezun oldu. 2004 yılında Deloitte Touche & Tohmatsu’da Denetçi, 2005 yılında Sosyal Sigortalar Kurumunda Müfettiş Yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2005-2019 yılları arasında Ziraat Bankası A.Ş.’de Teftiş Kurulu Müfettişi, Operasyon Merkezi Bölüm Başkanlığı İş Tasarımı Yöneticisi, Ankara Perakende Şube Yöneticisi, İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı ve Ankara Kamu Kurumsal Şube Yöneticisi olarak görev aldı. 2019-2021 yılları arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü. 13 Ekim 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı’na atanan Çakmak, 28 Temmuz 2023'te TCMB Başkanlığı görevinden alındı.