TÜSED 13. Geleneksel Sigorta Eksperleri 2025 Eylem Planı Çalıştayı gerçekleştirildi

Başta sigorta eksperleri olmak üzere TOBB Sigortacılık Müdürlüğü, TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK), Akdeniz Sigorta Eksperleri Derneği (AKSED), Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED), Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED), Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED) ve Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) yöneticilerinin katılımı ve TÜSED 13. Geleneksel Sigorta Eksperleri 2025 Eylem Planı Çalıştayı ismiyle 06-08 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlendi. Çalıştay, yüksek katılımla yoğun bir ilgi gördü.

2024 yılında ruhsat almaya hak kazanan yeni sigorta eksperleri ile mesleki dernek ve vakıflara üye, sorumluluk sahibi tüm sigorta eksperlerinin davet edildiği çalıştayda her bir meslektaşımıza söz hakkı tanınarak düşüncelerini özgürce ifade etmeleri sağlanırken, görüşleriyle geri bildirim alındı.

Çalıştayın ilk gününde; TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem ve TÜSED Başkanı Selim Kesici’ nin moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumda; Sigorta Eksperleri Atama Yönetmeliği ve Zorunlu Sigortalarda Atama Kriterlerinin belirlenmesi konusunda atama ve performans kriterlerinin tespiti ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla tüm katılımcıların görüşleri alındı. Zorunlu Sigortalarda Atama Kriterlerinin; sisteme dışarıdan, manuel müdahale edilmeksizin otomatik atama, sistemin protokol dahilinde denetlenmesi, adil dağılım, sıralama ve rotasyonun önemi, uzmanlık alanı, bölgesel coğrafi uyum, çakışma önleme, performans, geçmiş veriler ve mücbir sebepler bazında kurgulanmasının gerekliliği üzerinde görüş birliğine varıldı.

Sistemin performans ve puanlama kriterlerinin belirlenmesinde ise; eğitim, uzmanlık, deneyim, yetkinlik, performans, disiplin, bölgesel esneklik, iş kabul/ret, çakışma oranları, rapor ve hizmet kalitesi ve yine mücbir sebeplerin dikkate alınmasının önemine değinildi.

Çalıştaya hazırlık gayesi ile gerçekleştirilen ilk günde katılımcılardan sigorta eksperliği mesleğinin yakın geleceğine yönelik önemli ve çok kıymetli görüş ve geri bildirimler alınarak günün oturumu sona erdi.

Moderatörlüğünü Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Mali İşler ve Finans Direktörü Sayın Savaş Bozdemir'in’ in yaptığı Çalıştayın 2. günü ise saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile açılarak Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Sayın Selim Kesici’ nin açılış konuşması ile devam etti. Ayrıca sigorta eksperliği mesleğinin mevcut tüm dernek ve vakıf başkanları konuşma yaptı.

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği Başkanı Selim Kesici konuşmasında; 13. defa, bugün burada bir araya gelinmesinin amacının mesleğin mevcut sorunları ile mesleğe yönelik gelecekteki tehditlerin tespit edilerek günümüze kadar yapılan ve yapılamayanların değerlendirilmesi ve sigorta eksperliği mesleğinin yol haritasının belirlenmesi olduğunu ifade ederek, çok nitelikli ve yoğun bir gündeme sahip olan çalıştaya interaktif katılımın önemli olduğunu vurguladı, konuşmasını artarak devam eden katılımcı sayısından duyduğu memnuniyet ile çalıştayın tüm eksper camiasına hayırlı uğurlu olması dilekleri ile sonlandırdı.

Akdeniz Sigorta Eksperleri Derneği (AKSED), Anadolu Sigorta Eksperleri Derneği (ASED), Ege Sigorta Eksperleri Derneği (ESED), Oto Dışı Sigorta Eksperleri Derneği (ODSED), Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) Başkanlarından sonra söz alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigortacılık Müdürü Mevlüt Söylemez, çalıştayın hayırlı olması dileklerini ileterek konuşmasına başladı. Söylemez, eksper çalıştaylarının yoğun gündemi ve olumlu çıktılarından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Sigorta eksperliği adaletin ve güvencenin teminatıdır

Ardından söz alan TOBB Sigorta Eksperleri İcra Komitesi (SEİK) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, “Sigorta eksperliği, yalnızca bir meslek değil; adaletin ve güvencenin teminatıdır” diyerek sözlerine başladı. 100 yıllık bir ihtiyaçtan doğan eksperlik mesleğinin teknolojik dönüşüm ve değişen müşteri beklentileri ile sürdürülebilirliğinin sağlanması için tüm meslek dernekleri ve vakfı ile sahip olduğu kurumsal örgütlenme yapısının önemine değinen Erdem “Varlık nedenimizi ve mesleğimizin önemini unutmadan Türk Sigorta Sektörü’ ne önemli katkılar sunan, sektörün önemli bir paydaşı olduğumuzun bilinci ve sorumluluğunu taşıyoruz” dedi. Mesleki derneklerin de katkıları ile SEİK’in çalışma gruplarının çalışmakta olduğu güncel konular hakkında bilgiler veren Erdem, İcra Komitesi olarak çalışmalarının odak noktasına ekonomik bağımsızlığı alarak adil ve güncel fiyat tarifeleri, temel hakların korunması, sürdürülebilirlik ve sektörel farkındalıktan taviz vermeksizin sigorta eksperliği mesleğinin geleceğine odaklanıldığını; teknolojik gelişmelerin yakından takip edildiğini, yapay zekanın, eksperin karar alma süreçlerinde önemli bir yardımcı, operasyonel süreçlerin azaltılması ve olası hataların önlenmesi noktasında etkin bir destek sağlayıcı olarak görüldüğünü ifade etti.

Geleceğe hazırlanmak için sigorta eksperlerinin sürekli eğitim ve teknolojiyle entegrasyonla birlikte uzmanlık alanlarını genişletip, sigortalı odaklı yaklaşımla sigorta eksperliği unvanını korumayı ve yüceltmeyi, yarışma yerine dayanışma mottosu ile güçlenmeyi hedef almaları gerektiğini önemle ifade etti.

Son oturumda ise Sigorta Eksperleri Dayanışma ve Eğitim Vakfı (SEDEV) Başkanı Tamer Topal eksper ofislerinin personel ihtiyacı konusunda değerlendirmelerde bulunarak vakfın çalışmaları ve düzenlemiş oldukları asistan eğitimleri hakkında bilgiler aktardı.

208 eylem çalışması için gruplar oluşturuldu

TOBB SEİK Başkanı Ahmet Nedim Erdem, SEİK tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar ile sonuca ulaşan hedefler ve devamında mevcut SEİK çalışmalarına dair detaylı bilgilendirmelerde bulundu. SEİK gündeminde tamamlanan ve tamamlanıp takip edilen 93 ayrı konu başlığının mevcut olduğunu söyleyen TOBB SEİK Başkanı, her bir başlık hakkında detaylı bilgilendirmeler yaptı. Erdem, hedefler doğrultusunda tamamlanan çalışmaların olumlu sonuçlarının alınmasından memnuniyet duyduğunu, mevcut durumda devam etmekte olan 75 adet çalışma olduğunu, yapılması planlanan çalışmaların ise kısa, kısa-orta, orta ve uzun vade olmak üzere 4 farklı önem sırasında sınıflandırıldığını, toplamı 208 olan her bir eylem için bir SEİK üyesi önderliğinde çalışma grubu ve komisyonlar oluşturulduğunu, sorumluk dağılımlarının yapıldığını, çalışma kartlarının oluşturulduğunu, sigorta eksperlerinin eylem planının hazır ve yürürlükte olduğunu, her 3 ayda bir düzenli olarak yapılan toplantılar ile çalışmaların yakından takip edilerek bilgilendirmeler yapıldığını, öncelik sıralarına göre belirlenmiş olan her bir hedefe emin adımlar ile ulaşıldığını ve ulaşılacağını ifade etti.

Başkanın konuşmasının ardından yapılan merasim ile çalıştaya katılan 2024 yılında eksper olmaya hak kazanmış 37 sigorta eksperine hoş geldiniz denildi. Törende yeni meslektaşlara söz verilerek duygu ve düşünceleri alındı.

TÜSED Yönetim Kurulu, toplantının akabinde "TOBB SEİK Başkan ve Kurul Üyelerimize, Tüm Dernek Başkan ve Kurul Üyelerine, Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerine, başta yeni ruhsat alan sigorta eksperleri olmak üzere katılım sağlayan meslektaşlarımıza, mesleki birlikteliğimize gösterdikleri hassasiyet ve katkıları için teşekkür ederiz." ifadelerine yer verdi. Yönetim Kurulu “Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği olarak SEİK ve tüm mesleki sivil toplum kuruluşlarının bir arada ve örgütlü olarak çalışmasının mesleğimizin hedeflenen seviyelere taşınması noktasında önemli bir unsur olduğunu biliyor, eksperlerin birlik ve beraberlik içerisinde olmalarının mesleğe ve sektöre önemli katkılar sağlayacağının sorumluluğunu taşıyoruz.” açıklamasında bulundu.