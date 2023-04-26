Ülger: Dijipol ile 'hibrit sigortacılık' sunuyoruz

ÖzserNeo Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Ülger, dijital sigorta platformu Dijipol ile hibrit sigortacılık anlayışını sektöre kazandırdıklarını söyledi. Hem dijitalden, hem şubeler ve çağrı merkezinden satış yapan bir platform olan Dijipol hakkında bilgi veren Ülger, "Dijipol.com’u rakiplerinden farklılaştıran özelliği, hibrit sigortacılık anlayışı. Bu vesile ile 'hibrit sigortacılık' jargonunu da sektörümüze kazandırmış olduk. Kısaca açıklamam gerekirse; internet üzerinden poliçe satın alan müşterilerimiz dilerlerse yerel şubelerimizden de hizmet alabilmekteler" dedi.

Geleneksel dağıtım kanallarının dijital dönüşüme ayak uydurmamaları durumunda uzun vadede portföy kaybına uğrayarak küçülmek durumunda kalacağına işaret eden Ülger, "Doğru şekilde bir dijital dönüşümle kendilerini yenilediklerinde sektörde yerlerini sağlamlaştıracaklarını biliyoruz. Biz de Dijipol sayesinde onların bu sisteme dahil olmalarının önünü açıyoruz" diye konuştu.