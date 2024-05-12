Halı sektörüne Suudi Arabistan dopingi

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nin (İHİB) düzenlediği ticaret heyetinde 20 Türk firması 300’den fazla iş görüşmesi gerçekleştirdi. ABD’ye yapılan 773 milyon dolarlık halı ihracatının ardından, 269 milyon dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan Suudi Arabistan’a yapılan heyetin çok başarılı geçtiğini kaydeden İHİB Başkanı Ahmet Hayri Diler, “Suudi Arabistan’ın değişen yüzü ve yeni mega projeleri sebebiyle birçok otel projesine başlandı. Bu durumu sektörümüz açısından fırsata dönüştürülmesi gereken önemli bir adım olarak değerlendirdik.” dedi.

İstanbul Halı İhracatçıları Birliği’nin (İHİB) düzenlediği Suudi Arabistan Ticaret Heyeti 20 Türk firmanın katılımıyla düzenlendi. 70’ten fazla yabancı firma ile 300 ikili iş görüşmesinin gerçekleştirildiği organizasyon Riyad’da gerçekleştirildi. Türkiye’nin halı ihracatında ikinci sırada olan Suudi Arabistan’da düzenlenen heyet kapsamında saha ziyaretleri de yapılırken, İHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hayri Diler, heyetin beklentilerin çok üzerinde sonuçlarla sona erdiğine dikkat çekti. Suudi Arabistan’ın değişen yüzü ve yeni mega projeleri sebebiyle birçok otel projesine başlandığını ifade eden Ahmet Hayri Diler, “Suudi Arabistan'ın halı sektörümüzün en büyük ikinci ihracat pazarı olması sebebiyle bu durumu sektörümüz açısından fırsata dönüştürülmesi gereken önemli bir adım olarak değerlendirdik. Özellikle Riyad Ticaret Odası yetkilileri ile komitemizin gerçekleştirdiği görüşmeler bizi ziyadesiyle memnun etti. Gerçekleştirilen ikili iş görüşmelerinin kalıcı iş birliklerine dönmesini diliyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni pazarlarda heyet gerçekleştirmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Hedef Körfez Ülkeleri, Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri

Riyad'da gerçekleşen ticaret heyeti ile sektörün uluslararası alandaki gücünü bir kez daha kanıtladığını dile getiren İHİB YK Üyesi ve Ticaret Heyetleri Komitesi Başkanı Faik Topak, “Bu heyet kapsamında yapılan saha ziyaretleri, katılımcıların beklentilerini fazlasıyla karşıladı. Pazarda yer alan ürünler ve tasarımlar analiz edildi. Oldukça başarılı geçen heyetimiz aynı zamanda İHİB’in ilk sektörel ticaret heyeti olma özelliğini de taşıyor. Böyle önemli bir başlangıca imza atmış olmaktan ayrıca memnunuz. Şimdi hız kesmeden rotayı yeni ülkelere çevirdik. Özellikle Körfez ülkeleri, Doğu Avrupa ve Türk Cumhuriyetleri yeni odak noktalarımız olacak. Sektörümüzde yer alan Türk firmalarının uluslararası alandaki varlığını daha da güçlendirmek istiyoruz.” diye konuştu.