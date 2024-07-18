2024 yılı fındık rekoltesi açıklandı: Fiyat ne olacak?

Veysel Ağdar-İSTANBUL

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı Hamza Bölük, 2023'te 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulmasının beklendiğini bildirdi. Yaptığı yazılı açıklamada, Konseye, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılı tahmini fındık rekoltesini açıklama görevi verildiğini anımsatan Bölük, "Fındık rekolte tahmin komisyonlarında yer alan kurum ve kuruluşların üyeleri tespit çalışmalarını sonuçlandırdı. 2023'te 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024'te yüzde 14 artışla 738 bin 931 tonu bulacağı öngörülmektedir" ifadesini kullandı. Bölük, rekolte tahmin komisyonlarının, fındık üretiminin yapıldığı 16 ilde, Tarım ve Orman müdürlükleri koordinasyonunda üniversiteler, araştırma enstitüleri, TMO, Fiskobirlik, ticaret borsaları, ticaret ve sanayi odaları, ihracatçı birlikleri, Konsey ile ziraat odalarının katılımıyla çalışma yaptığına işaret etti. Bölük'ün açıklamasında, illere göre rekolte tahminlerine de yer verildi. Buna göre, en yüksek rekoltenin tahmin edildiği ilk 3 il, 202 bin 41 tonla Ordu, 114 bin 81 tonla Samsun, 95 bin 864 tonla Sakarya oldu.

Sırada fiyat açıklaması var

UFK’nın rekolte açıklamasından sonra sektör temsilcileri EKONOMİ’ye yaptıkları açıklamada, “hasada sayılı günler kaldı. Çiftçi bahçeye girmek üzere, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bir an önce fiyat açıklamalı. TMO’nun atacağı adım serbest piyasada oluşacak fiyat için çok önemli” dediler. Sektör temsilcileri rekoltenin yanı sıra finansman maliyetlerinin de fiyatlar üzerinde olumlu ya da olumsuz yönde etkili olacağını söylediler.

Ferrero’nun atacağı adım önemli

TMO’nun geçen yıl 82-84 TL aralığında fiyat açıkladığına hatırlatan Giresun Ziraat Odası eski Başkanı Özer Akbaşlı, bu fiyatın serbest piyasada 1 ay sonra 100 kg/TL, devamında da 140 kg/TL bandına çıktığını ifade ederek, “şuanda piyasada fiyatlar 100-120 TL bandında. Açıklanacak fiyat ve TMO alımlarında ödeme süresi çok önemli.”

TMO’nun yanı sıra fındık piyasasında bir diğer belirleyici faktör ise Ferrero’nun olduğunu ifade eden Akbaşlı, şunları aktardılar, “Piyasada TMO’dan sonra Ferrero’nun alacağı pozisyon çok önemli. Son 4 sezon izlediği alım politikaları nedeniyle Rekabet Kurumu’na şikâyet edilen Ferrero, geçen yıl devletin açıkladığı fiyatın altında fiyat vermeyeceğini söylemişti. Ferrero piyasaya erken girebilir. İlk etapta 70-80 bin ton alım yapabilir. Buda fındık üreticisi için umut verici Şimdi gözler TMO’nun açıklayacağı fiyatta. TMO’nun serbest piyasanın altında fiyat açıklaması beklenmiyor.”

Finansman maliyeti belirleyici olacak

Durak Fındık San. Ve Ticaret AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Durak, çoğu sanayicinin finasmana erişimde sıkıntılar yaşadığını kaydederek, “Eğer sanayici alacağı ürüne finansal yönde erişimde zorluk çekiyorsa ürün alamaz. Buda Eksi yönde baskı yapar. Yok finansmana erişim ve maliyeti kolay olursa sanayici piyasaya girer fındık alır. Buda şu anki fiyatları yukarılara taşır” dedi.

“TMO, 130-135 TL bandında fiyat açıklayabilir”

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB) eski Başkanı ve Nurteks AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Gören, rekoltenin açıklanan tahminlerin aşağısında olacağını söyledi. Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yaşanan aşırı sıcaklar Batı Karadeniz Bölgesi’ndeki bahçelerde kayıplar yarattığını vurgulayan Gören, fiyat beklentisinin 130-135 kg/TL olduğunu söyledi. Gönen, piyasa şartlarına göre bu fiyatın yukarı yönde artabileceğini de sözlerine ekledi.

İşte ili il rekolte beklentisi: