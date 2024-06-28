TMO'nun, piyasada 115 TL olan fındığı 127 TL’den satması şaşırttı!

Veysel AĞDAR

Yeni sezon yaklaşırken fındık üreticisi ve sanayicisi Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) alacağı karara odaklandı. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin, serbest piyasada 2023 fındık fiyatlarının kilogram başına 115 TL olduğu bir dönemde, depolarında bulunan 2022 yılına ait fındığı kilosu 127 TL’den satması kafaları karıştırdı. Sektör temsilcileri ve piyasa aktörleri yeni sezon öncesi depolarını boşaltmak isteyen TMO’nun stratejisinin ne olduğunu anlamadıklarını söylediler.

"Bu mantığı anlamakta zorlanıyoruz"

EKONOMİ’ye açıklamada bulunan fındık ihracatçısı ve sanayicisi Edip Sevinç, “TMO’nun satış stratejisi şaşkınlık yaratıyor. TMO yeni sezon öncesi depolarını boşaltmak istiyor mu istemiyor mu? 2022 sezonuna ait fındığın satış fiyatını her ay 1 TL artırarak 127 TL’ye çıkardı. 2023-2024 sezonu ürününü de 130 TL’den satıyor. 2022 yılına ait ve talebi olmayan fındığın fiyatının her ay 1 TL artırılması karşısında şaşkınız. 2023-2024 sezonuna ait fındık piyasada kilogramı 115 TL’den işlem görürken, TMO’nun 2022 yılı eski fındığını 127 TL’ye, 2023 ürününü de 130 TL’ye çıkarmasının mantığını anlamakta zorlanıyoruz. Bu uygulamanın ardında nasıl bir hikmet olabilir” diye konuştu.

Hasada sayılı günler kala TMO’nun fiyat politikasına anlam veremediklerini belirten Sevinç, bu konuda yetkililerin kamuoyunu bilgilendirmesini istedi.