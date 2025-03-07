Bakan Yumaklı: Gıda ihracatı 2002’deki toplam ihracat seviyesini geçti

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Dünyada ve Türkiye’de üretimin nevinin giderek değiştiğini kaydeden Bakan Yumaklı, özellikle pandemi sonrası çok da anlamlandırılamayan süreçlerin yaşandığını vurguladı. Bu süreçlerin etkilerinin giderek azaldığını dile getiren İbrahim Yumaklı, üretim gücünün dünya entegrasyonunda farklı bir boyuta ulaştığının altını çizdi.

"Türkiye gıda ihracatında çok önemli bir noktaya geldi"

Türkiye’nin artık büyük düşünme aşamasında olduğunu söyleyen Yumaklı, “Üretimi artırmak sadece bizim için veya misafir ettiğimiz turistler için değil, 4 saatlik uçuş mesafesinde olan ülkeler için de gerekli. Yani daha çok üretip bizim kadar avantajlı olmayan ülkelere satmalıyız” diye konuştu.

Türkiye’nin gıda ihracatında çok önemli bir noktaya geldiğine değinen Bakan Yumaklı, Türkiye’nin 2002 yılında yaptığı tüm ihracatın bile aşıldığını anlattı.

Küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini göz önünde bulundurarak kaynakların daha verimli kullanılması gerekliliğine işaret eden Yumaklı, sektörün sorunlarını masa başında yapılan düzenlemelerle çözmeye çalışmadıklarını, her kesimi dikkatli bir şekilde dinlediklerini söyledi.