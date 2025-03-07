  1. Ekonomim
  2. Tarım
  3. Bakan Yumaklı: Gıda ihracatı 2002’deki toplam ihracat seviyesini geçti
Takip Et

Bakan Yumaklı: Gıda ihracatı 2002’deki toplam ihracat seviyesini geçti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretimi sadece kendisi ve turistler için değil, 4 saatlik uçuş mesafesindeki ülkeler için de artırması gerektiğini bildirdi. Yem Sanayicileri Birliği’nin iftarına katılan Bakan Yumaklı, gıda ihracatının 2002 yılındaki ülke ihracatının seviyesini geçtiğini söyledi.

Hüseyin Gökçe
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yumaklı: Gıda ihracatı 2002’deki toplam ihracat seviyesini geçti
Takip Et

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Dünyada ve Türkiye’de üretimin nevinin giderek değiştiğini kaydeden Bakan Yumaklı, özellikle pandemi sonrası çok da anlamlandırılamayan süreçlerin yaşandığını vurguladı. Bu süreçlerin etkilerinin giderek azaldığını dile getiren İbrahim Yumaklı, üretim gücünün dünya entegrasyonunda farklı bir boyuta ulaştığının altını çizdi.

"Türkiye gıda ihracatında çok önemli bir noktaya geldi"

Türkiye’nin artık büyük düşünme aşamasında olduğunu söyleyen Yumaklı, “Üretimi artırmak sadece bizim için veya misafir ettiğimiz turistler için değil, 4 saatlik uçuş mesafesinde olan ülkeler için de gerekli. Yani daha çok üretip bizim kadar avantajlı olmayan ülkelere satmalıyız” diye konuştu.

Türkiye’nin gıda ihracatında çok önemli bir noktaya geldiğine değinen Bakan Yumaklı, Türkiye’nin 2002 yılında yaptığı tüm ihracatın bile aşıldığını anlattı.
Küresel iklim değişikliğinin yıkıcı etkisini göz önünde bulundurarak kaynakların daha verimli kullanılması gerekliliğine işaret eden Yumaklı, sektörün sorunlarını masa başında yapılan düzenlemelerle çözmeye çalışmadıklarını, her kesimi dikkatli bir şekilde dinlediklerini söyledi.

İmamoğlu’ndan Vedat Milor’a açılan 'kent lokantası' soruşturmasına tepki: "Daha çok açılacak"İmamoğlu’ndan Vedat Milor’a açılan 'kent lokantası' soruşturmasına tepki: "Daha çok açılacak"Gündem

 

Ticaret Bakanı Bolat: Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştıTicaret Bakanı Bolat: Kadın çalışanların ihracata katkısı 60,1 milyar dolara ulaştıEkonomi

 

Tarım
Sapanca Cevizi coğrafi işaret tescili aldı
Sapanca Cevizi coğrafi işaret tescili aldı
Yenişehir’in tarımsal ürün ihracatında ilk rotası Libya
Yenişehir’in tarımsal ürün ihracatında ilk rotası Libya
CHP'li Gürer: Don afeti mağduriyetini yaşayan çiftçinin zararları karşılanmalı
CHP'li Gürer: Don afeti mağduriyetini yaşayan çiftçinin zararları karşılanmalı
Adana Kozan’ın bereketli toprakları ve insanları
Adana Kozan’ın bereketli toprakları ve insanları
Çiftçiye nota göre kredi
Çiftçiye nota göre kredi
Pamuk üreticisi, maliyetini karşılayacak prim miktarı bekliyor
Pamuk üreticisi, maliyetini karşılayacak prim miktarı bekliyor