Bakan Yumaklı: Hayvancılığa yıllık 270 bin lira hibe desteği verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

"Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin detaylarını paylaşan Bakan Yumaklı, "Aslında 2024 yılının şubat ayında biz 5 yıllık bir hayvancılık yol haritası açıkladık. 2024 yılı bizim özellikle planlı üretim, sözleşmeli üretim ve işlemeyen tarım arazilerinin ekonomiye kazandırılması da dahil olmak üzere pek çok devrim niteliğindeki uygulamayı hayata geçirdiğimiz bir yıl oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu bu proje hayvancılık yol haritamızın aslında bir parçası. Peyderpey bu yol haritasına uygun projelerimizi devreye alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bitkisel ve hayvansal üretimimizi artıracağız"

Projenin en önemli özelliğinin, Türkiye'de kırmızı et üretimini artırmak için kadınların ve gençlerin tarımsal üretimin içerisinde kalması için uygulanan projenin, bir tanıtım, açıklama olduğunu belirten Yumaklı, "Biraz detay verecek olursak bu projede ilk kez bu işi yapmak isteyen yani hayvansal üretimin içerisinde olmak isteyen gençlerin ve kadınların ve ayrıca aile işletmelerinin başvurması halinde kendilerine Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüz yani bilinen yaygın adıyla TİGEM’den gebe hayvan temin edeceğiz. Bununla birlikte hayvan sayısı 200’ün altında olan işletmelerde yine buna başvurmuş olacaklar. Aslında burada bütün amacımız şu; her vesileyle dile getirdiğimiz biz, hem bitkisel üretimde hem de hayvansal üretimde üretimimizi planlı bir şekilde artıracağız. Bu projede buna yardımcı olacak çok önemli bir başlık olarak gündemimizde." diye konuştu.

Projeye başvuru yapan ve yapacak gençlerin, kadınların, aile işletmelerinin, tarımsal örgütlere üye olanların ve deprem bölgesinden başvuranların ekstradan bir puana sahip olmalarının söz konusu olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti;

Şunu söylemem gelekir genel yaygın bir kanaat, artık gençlerimiz, kadınlar tarımsal üretimden ayrılıyor diye. Kırsaldaki nüfusun azalması sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada bir gerçek. Ancak son dönemde özellikle ben, bizim gençlerimizin çok yoğun bir şekilde tarımsal üretime ilgisini gördüm. Hatta çoğu zaman bazı projeler için bizleri de zorluyorlar. Bu da bizim ülkemiz açısından çok önemli bir artı. Bu proje özellikle son dönemde tarımsal üretimin içerisinde yer almak isteyen gençlerin ve kadınların çok kolaylıkla başvurabilecekleri, hızlıca geri dönüşünü alabilecekleri ve özellikle kendilerine verilecek olan bu gebe hayvanları temin etmemiz açısından son derece önemli. Biz Cumhurbaşkanımızın açıkladığı andan itibaren geri dönüşler itibarıyla hakikaten bizleri memnun edici bir ilgi gördük. Dolayısıyla umuyorum ki bu proje 3 yıl devam edecek. Onu da söylemiş olalım. Yani 2028’e kadar bizim 5 yıllık yol haritamızın gereği olarak 2028’e kadar devam edecek bir proje olacak.

"2 yıla kadar ödemesiz 3 ila 5 yıl geri ödemeli kredi sağlanacak"

Bu projenin en önemli unsurlarından birisi de finansman konusu. Gençsiniz ve bu projeye başvurdunuz. Kadınsınız, bu projeye başvurdunuz. Minimum 5, maksimum 15 verimli ve kaliteli üretimi gerçekleştirebileceğiniz hayvanları alacaksınız. Başvurdunuz ve kriterlere de uygunsunuz. Ziraat Bankası 2 yıla kadar ödemesiz 3 ila 5 yıl geri ödemeli sizlere bunun kredisini sağlamış olacak. Yani siz bu hayvanları Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğümüzün uygun fiyatla açıklamış olduğu bu hayvanları alabilmek için Ziraat Bankası’ndan sağlamış olduğunuz finansmanı elde etmiş olacaksınız. Ama bunun bir başka önemli yanı daha var. Bu projeye başvuranların 15 adet hayvan aldığını varsayalım. Bir yıl boyunca bir asgari ücret kadar giderlerini, bakım ve beslenme giderlerini bu hayvanların biz karşılamış olacağız. Yani 15 hayvan olduğunu düşünürsek yılda 270 bin lira destek olarak yine bu üreticilerimize vermiş olacağız. Bu da işin en önemli tarafı. Çünkü bir yıl boyunca veya 6 ay, 8 ay yani hayvanların gebe olma durumuna göre yavrunun geri alış süresi, bunun ticari hayata dönmesi için bir yıllık bir zaman gerekecek. İşte o bir yıllık zamanı biz de devlet olarak 270 bin lira destek şeklinde düşündük ve uyguluyoruz.

"Hayvanların hepsini sigortalayacağız"

270 bin liralık desteğin geri ödemesinin olmayacağını kaydeden Bakan Yumaklı, "Yine diğer önemli bir başlık TARSİM’den bu hayvanların hepsini sigortalayacağız. Buradaki sigorta bedelini de yine devlet olarak biz karşılamış olacağız. Bu süre içerisinde herhangi bir kayıp olursa bu sigortadan da karşılanmış olacak bu hayvanlar." dedi.

"Üst limiti 30 olarak uygulayacağız"

Burada bir ilave yapmak istiyorum. Ziraat fakültelerinden, veteriner hekimliklerden ya da gıda mühendisliği okuyan öğrencilerimizden eğer bu işi yapmak isteyenler olursa, onların da başvuruları halinde mesleğin içerisinde olmaları hasebiyle 15 olarak belirlemiş olduğumuz üst limiti 30 olarak uygulayacağız. Yani bu durumda bu genç kardeşlerimizin de okullarından mezun olduktan sonra kendi işlerini memleketlerinde, kendilerine ait ya da ailelerine ait topraklarda bu işi yapabilmelerini de böylece önünü açmış oluyoruz. Yani üst limiti 30 olarak uygulayacağız. Bizim gençlerimiz gerçekten çok proaktif. Yani bir işi tuttukları zaman kopartıyorlar.

"Ülkemizin üretim açısından inanılmaz bir avantajı var"

Türkiye'nin çok avantajlı bir coğrafyada bulunduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Sadece kendi ülkemizin kırmızı et ihtiyacına değil etrafımızdaki ülkelerin de kırmızı et ihtiyacını, bizim coğrafyamızın avantajına sahip olmayan ülkelerin de kırmızı et ihtiyacını karşılama gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz her halükarda sürülerini çok hızlı bir şekilde büyütebilecekler. Mesleklerini uygulayabilecekler ya da aile işletmeleri eğer şu anda halihazırda 20 başın altında hayvana sahip olan aile işletmeleri yine kendileri sürülerini hem daha kaliteli, daha verimli olacak hayvanlarla değiştirme ya da bunları kendi sürülerine katma yoluyla genişletme imkanı bulacaklar. Bizim ülkemizin üretim açısından, hem bitkisel hem hayvansal üretim açısından inanılmaz bir avantajı var. Biz sadece bunun yollarını açıyoruz bakanlık olarak. Bu projede başlangıcı ve sonu itibarıyla bizim için çok önemli sonuçlar doğuracak. Diğer projelerin de önünü açacak çok önemli bir başlangıç." değerlendirmesinde bulundu.

"Projeye başvurular açıldı"

Bakan Yumaklı, şöyle devam etti;

Projeye başvurular an itibarıyla açıldı. Başvuru yapmak isteyen kardeşlerimiz, üreticilerimiz bakanlığımızın Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden başvurabilecekler. Bu başvuru sürecini bir ay öngördük. Yani biz Mart ayında ilk hayvanları teslim etmeye başlayacağız. Planlamamız böyle. Dediğim gibi çok dinamik bir süreç başladı. İnşallah çok hızlı bir şekilde de ülkemiz adına geri dönüşü sağlayacağız.