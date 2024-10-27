Bakanlık harekete geçti! Atıl kalan tarım arazileri için karar çıktı

İşlenmeyen tarım arazilerinin tarımsal amaçla kiraya verilmesine ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Geleceğe yatırım amacıyla boş bırakılan tarlalar için yeni bir süreç başlatıldı. Bu düzenleme ile verimsiz bırakılan arazilerin üretime kazandırılması ve tarım sektörü için ekonomiye katkı sağlaması amaçlanıyor.

2025 tarihi itibarıyla tespit edilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı İbrahim Yumaklı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Miras dâhil herhangi bir nedenle iki sene boyunca araziyi boş tutmak senin hakkın değil. Köy halkı öncelikli olacak şekilde, elektronik ihaleyle ve muhammen bedeliyle bir yıllığına kiralanacak ve kira bedeli arazi sahiplerinin hesabına aktarılacak. Bu tür arazilerin, toplam arazinin yüzde 10’undan fazla olduğunu biliyoruz. Bu toprak niye boş kalsın? Komisyonlarımız çalışıyor. 5 Nisan 2025 tarihi itibarıyla tespit edilecek” ifadelerini kullandı.

Binlerce dönüm boş arsa atıl durumda

Konut satışlarındaki ivme kaybı devam ediyor. Finansmana ulaşamayan veya fiyatları yüksek bulan alıcılar, yatırımlarını arsa veya tarlalara yapıyor. 2023 yılında gayrimenkul dışı alımlar tarihî rekor kırdı. Özellikle 1 milyon ile 3 milyon lira arasındaki imarlı arsalar, 500 bin lira ile 900 bin lira arasındaki tarlalara ilgi oldukça arttı. Ancak alıcılar ‘geleceğe yatırım’ mantığıyla baktıkları bu topraklara bir işlem yapmadan uzun yıllar bekletiyor Bu da hem arsa ihtiyacı olan konut sektörü için hem de tarım sektörüne zarar veriyor. Binlerce dönüm boş arsa ve tarla atıl vaziyette duruyor.