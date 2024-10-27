Garipoğlu'nun mezardan çıkan poşetin gizemi ne? Avukat Dr. Epözdemir anlattı...

İstanbul Bahçeşehir'de 2009 yılında Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu, 2014'te cezaevinde intihar etmişti. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddiaları üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla fethi kabir işlemi yapılması istenmiş, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat vermişti.

Hem Karabulut hem de Garipoğlu ailesi tarafından "Mezar açılsın, kamuoyu vicdanı rahat etsin" talebiyle Cem Garipoğlu'nun açılan mezarında 30 santimetre büyüklüğünde düğümlenmiş şeffaf poşet bulunmuştu.

Şüpheli poşet incelendi

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda mezardan alınan kemiklerde yapılan DNA incelemesinin, Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğunu açıkladı.

Karabulut ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Cem Garipoğlu'nun gerçekleştirilen fethi kabir işlemi sırasında mezarından çıkan 30x30 cm boyutlarında düğümlü poşetin araştırılmasını talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilen poşetin incelenmesi yapıldı.

Yapılan inceleme sonrasında hazırlanan rapora Sabah ulaştı. İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan çalışmalar da şüpheli poşet, UV ışık taraması, renk reaktif testi, DNA izolasyon yöntemleri ve birçok yöntemle incelendi.

Yapılan çalışmalar sonrasında hazırlanan raporda mezardan çıkan 30 santimetre boyutundaki üst kısmında düğümlü poşetin içinde kan örnekleri bulundu.

"İnsan kanı değil"

Hazırlanan raporda, naylon poşetin üzerinde vücut sıvısı örneğinin bulunmadığı, iç kısmından alınan kan örneğinin ise insan kanı olmadığı kaydedildi. Poşetin üst kenar uç kısmında bulunan düğüm üzerinde epitel hücre olabileceği değerlendirilerek kontrol amaçlı alınan kanlı sürüntü örneği ile poşetin iç kısmından alınan kan örneğinin genetik analizlere cevap vermediği kaydedildi.

Aile poşetin adli tıpta incelenmesini talep edecek

Karabulut Ailesinin Avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah'a yaptığı açıklamada "mezardan çıkan naylon poşette DNA ve parmak izi çalışması yapılmasını talep etmiştik. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarına gönderilen poşette yapılan incelemede, poşette vücut sıvısı bulunamadığı, poşetin içinde bir kan örneği bulunduğu, bu kan örneğinin de insan kanı olmadığı belirlendi.

Poşetin üzerinde de herhangi bir iz tespit edilemediği, poşetin üst kısmındaki düğüm kısmıyla içinden alınan kan örneklerinin de genetik incelemelere cevap vermediği belirtildi. Son tahlilde mezar içindeki poşetle ilgili yapılan çalışmalarda sağlıklı bir sonuç elde edilememiştir. Bu gerekçelerle müvekkillerimizin talebi doğrultusunda İstanbul Üniversitesi Adli Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü'nün bu poşette gerekli incelemelerin yapılanması için talebimizi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına ileteceğiz. Umarım en kısa sürede bu süreç nihayete erer, maddi gerçek ortaya çıkar, kamu vicdanı rahatlar ve adalet tecelli eder" dedi.