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Tarlada 30 lira olan ürün rafta 4 kat fiyatla satılıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında tüketicilerin nasıl mağdur edildiğini ve üreticilerin sorunlarını ele aldı. Gürer, “Vatandaş soyuluyor, düzenlemeyi yapması gereken iktidar süreci seyrediyor" dedi

Haber Merkezi
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Tarlada 30 lira olan ürün rafta 4 kat fiyatla satılıyor
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CHP'li Gürer, çiftçilerin bu yıl tüm ürünlerinde zarar ettiğini, piyasanın tüccarların insafına bırakıldığını belirtti. TÜİK verilerine göre, girdi fiyatlarının bir yılda yüzde 41 arttığını, tohum ve dikim materyali fiyatlarının ise yüzde 59,53 oranında yükseldiğini açıkladı.

Çiftçi bu yıl zarar etti

Çiftçi kredi borçlarının 749 milyar liraya ulaştığını hatırlatan Gürer, “Üretim yapmak güçleşse de çiftçi üretmeye devam etti, fakat bu yıl zarar etti” dedi.

Yer fıstığı fiyatlarıyla ilgili örnekler veren Gürer, 2023 yılında yer fıstığı üretici satış fiyatının 60 TL iken 2024’te 30 TL’ye düştüğünü belirterek, tüccarların fiyatları baskıladığını ifade etti. İthalatın da durmadığını vurguladı.

Ayçekirdeği üretiminde düşüş

Gürer, çerezlik ay çekirdeği fiyatlarının da aynı şekilde yüksek olduğunu, Aksaray'da geçen yıl kilosu 50 TL olan ay çekirdeğinin bu yıl 30 TL’ye kadar düştüğünü açıkladı.

Tarım Kredi Kooperatifinde dökme ay çekirdeği fiyatının 99 TL olduğunu belirten Gürer, rafta fiyatların 4 katına kadar çıktığını dile getirdi.

“Eğer üretici zarar ederse, gelecek yıl daha az ürün olacaktır. Bu, piyasanın arz talep dengesini bozacaktır” diyen Gürer, iktidarın önlem alması gerektiğini savundu. Gürer, tarım sektörünün geleceği için kamu alım fiyatlarının yeniden belirlenmesi, girdi maliyetlerinin sübvanse edilmesi ve çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. “Üreticiye sahip çıkılmazsa, hem üretim hem de tüketim sorunlarıyla karşılaşacağız” ifadelerini kullandı.

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