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Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı

Düzce, ekim ayında 4 bin 552 tonluk fındık ihracatıyla rekora imza attı.

Haber Merkezi
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Düzce ekim ayında fındık ihracatında rekor kırdı
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İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin fındık üretim ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-ekim dönemindeki dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu, yeni sezon mahsulünün iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü belirtildi.

14 bin 82 ton iç fındık AB ülkelerine gönderildi

Açıklamada, 2023'te kentten 9 bin 728 ton fındık ihraç edildiği hatırlatılarak, bu yılın ocak-ekim döneminde 14 bin 82 ton iç fındığın Avrupa Birliği ülkelerine gönderildiği ifade edildi.

Özellikle ekimde yüksek dış satım rakamına ulaşıldığı ve ay içerisinde 4 bin 552 tonluk rekor ihracatın gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yılın kalan 2 ayında da yüksek ihracat beklendiği kaydedildi.

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