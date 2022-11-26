Tarihi okul genç kuşağı tarım ve hayvancılığa hazırlıyor

Esra Özarfat

BURSA - Türkiye’nin ilk ve tek tarım meslek lisesi olarak 1891 tarihinde açılan Hamidiye Ziraat Mektebi, bugün endüstriyel tarım ve katma değerli ürünler alanında istihdam edilecek gençleri yetiştiren bir yapıya evrildi. 400 dönüm arazi üzerine kurulu olan okulda “Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı”, “Laboratuvar”, “Gıda”, “Tarım” ve “Yiyecek ve İçecek Hizmetleri” alanları olmak üzere 5 branşta 572 öğrenci eğitim alıyor. Bugün Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi adıyla eğitim öğretim hayatında devam eden okul 2019 yılında Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan “Mesleki Eğitim İş Birliği” protokolü kapsamına alınarak Bursa TB Proje Okulu oldu.

Bursa TB Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Onur, okul kontenjanının 2022-2023 eğitim öğretim yılında yüzde 100 oranında dolduğuna işaret etti. Okulun bir iktisadi işletme olarak gelir getiren bir kuruluşa ve aynı zamanda bir Ar-Ge merkezine dönüştürülmesi adına yürütülen çalışmalar neticesinde okulun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tarım, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği ile Laboratuvar hizmetleri alanlarında Ar-Ge Merkezi haline getirildiğini söyledi. Okul öğrencilerinin teorik eğitimlerinin yanında okul sahası içinde uygun donanım ile pratik eğitim de almasına olanak sağlandığına işaret eden Onur, “Okulda şu an Yumurta, zeytinyağı, ayçiçek yağı, reçel, salça, kekik, tarhana, ada çayı, papatya, marul, kurutulmuş meyveler, fide gibi kırkı aşkın zirai ve işlenmiş ürün üretimi yapılıyor. Bu ürünler gerek özel sektör gerekse de okulda sıcak satış alanları ile satışa sunuluyor. Diğer yandan okulumuzun tarıma odaklanan bir cazibe merkezi haline dönüşebilmesi için restoran, manej ve ilaveten sıcak satış alanları da inşa ediliyor. Okulda geçen yıl anaokulu da hizmete açıldı. Burada esas amaç ticari getirinden ziyade çocuklarımızın çekirdekten tarıma olan ilgilerini uyandırmak” dedi. Gökhan Onur, eğitim gören öğrencilere istihdam, staj ve pratik güncel eğitim katkısı sağlayabilmek adına 15’i aşkın firma ile protokoller imzalandığını ifade etti.

Gastromutfak Akademi şehir kültürünü tanıtacak

Öğrencilerin TÜBİTAK tarafından düzenlenen tarımda sürdürülebilirlik, girişimcilik, proje yazımı, fikri ve mülki sınai haklar konularında eğitimlere de katıldığına değinen Onur, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi ile de protokol imzaladıklarını aktardı. Okulun aynı zamanda hafta sonu ve özel etkinlerde de halka hizmet veren bir kurum haline gelmesini hedeflediklerini anlatan Gökhan Onur; öğrencilere uygulama eğitimi sağlayacak Gastromutfak Akademi, İnovasyon Merkezi ve Ekmek Üretim Tesisi projelerinin sürdürüldüğünü söyledi.

Gastromutfak Akademi projesinde şehrin kültürel ürünleri ve yemeklerinin ön plana çıkarılacağına dikkati çeken Onur, yapılan bu çalışmaların okulun başarı ve bilinirliğini artırdığına vurgu yaparak, “Diğer yandan Borsamız ile Bursa Uludağ Üniversitesi ile Veteriner Fakültesi’ne Anatomi Diseksiyon Laboratuvar Binası kazandırmak için bir protokol imzalandı. Bu protokolle öğrenciler lisans eğitimine henüz lise sıralarından itibaren başlayacak, iş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda güncel teorik bilgilerini uygulamaya dökme imkânı yakalayacak. Proje okulumuz artık adrese kayıt sistemine göre değil, LGS tercihlerine göre öğrenci kabul etmektedir. İki yıl önce ilk tercih döneminde yüzde 60 oranında tercih edilen okul, bugün yüzde yüz oranında tercih edilir hale gelmiştir” diye konuştu.