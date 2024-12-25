Tarım sigortasında “eğim” krizi

SELÇUK ALTUN

TARSİM heyeti, Adana’da çiftçilerle gerçekleştirdiği buluşmada yeni yılda yürürlüğe girecek düzenlemelerle ilgili bilgi verdi. Aktarılan bilgilerden birisi de, yüzde 6 eğimin altında kurulu bahçelere daha düşük prim desteği verileceği şeklindeydi. Tarım Bakanlığı’nın teşvikiyle Çukurova’nın devasa bir meyve bahçesine dönüştüğünü ve yarısından fazlasının meyve bahçesi kimliğine büründüğünü dile getiren çiftçiler, bu düzenlemenin geçmişe dönük olduğunu ve kendilerini cezalandırdığını belirterek itiraz etti. Konu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya taşındı. Bakan, böyle bir düzenleme olmayacağını söyledi.

İş Bankası ve Anadolu Sigorta ev sahipliğinde pek çok ilde düzenlenen Çiftçi Buluşmaları Toplantısı’nın Adana ayağı geçen hafta salı günü gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir ve TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Bekir Engürülü ile beraberindeki TARSİM heyetinin katıldığı buluşmaya, EKONOMİ gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Burak Karabucak, İş Bankası bölge yöneticileri ile çok sayıda acente temsilcisi, çiftçi ve yetiştirici katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi ve uygulamaları hakkında bilgi vererek sistemdeki devlet prim desteğinin önemini vurguladı. Açılış konuşmasının ardından, EKONOMİ gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım’ın moderatörlüğünü yaptığı, TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü’nün güncel veriler paylaşarak ve önümüzdeki dönemde uygulamaya girecek yeni düzenlemelerle ilgili bilgi aktardığı, sonrasında da katılımcıların sorularına yanıt bulduğu uzun soluklu bir oturum gerçekleştirildi.

Değişen iklim koşulları ve buna bağlı olarak artan doğal afetler karşısında tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için tarım sigortasının ihmal edilmemesi ve emeklerin mutlaka güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Genel Müdür Engürülü, 2025 yılı yenilikleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Tarım Bakanlığı’nın bu yıl aldığı karar doğrultusunda artık yüzde 6 eğimin altına meyve bahçesi tesisi kurulmasına izin vermediğini hatırlatan Engürülü, “Bu çok doğru ve önemli bir karar. TARSİM olarak bunu desteklemek için önümüzdeki yıldan itibaren yüzde 6 eğimin altındaki bahçelerdeki TARSİM poliçeleri prim fiyatı ile yüzde 6 üstündeki bahçelerdeki prim fiyatını farklılaştırıyoruz. Yüzde 6 eğimdeki bahçeler için prim desteği daha az olacak. Bunu önemli bir özellik olarak söylememiz gerek” dedi.

Engürülü’nün bu açıklamasının ardından Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru başta olmak üzere, üreticiler konuya itirazlarını dile getirdi. Çiftçiler, “İki sene önce ovada dikim yapmış bir çiftçi daha fazla prim ödeyecek, bu adaletsizlik. Bundan 20 yıl önce Tarım Bakanlığı, Çukurova’da meyveyi teşvik etti. Binlerce dönüm araziye meyve dikildi. Geriye dönük bir uygulama yapıp, onları cezalandırıyorsunuz, bu kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

Bakan, ‘yok öyle bir şey’ dedi

Panelin ardından TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir ve TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü’nün etrafında toplanan çiftçiler, itirazlarını tekrar dillendirince, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi Kamil Özdemir, “Bu bizim fikrimiz değil, bakanlığın düşüncesi. Buradaki dayatma bize söyleniyor, uygulayacaksınız deniyor” şeklinde bir açıklamada bulundu. Bu açıklama üzerine Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, iki gün sonra Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşmesi olduğunu belirterek, konuyu bakana taşıyacağını söyledi. EKONOMİ gazetesine konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Doğru, bakanla görüştüğünü belirterek, bakanlığın böyle bir uygulama hazırlığı olmadığını, konunun yanlış aktarıldığını söyledi.

PRİM DESTEKLERİ 10 PUAN ARTACAK

Bilindiği üzere, mevcut uygulamada çiftçi tarımsal faaliyetlerini sigortalattığında primlerde yüzde 60 devlet desteği alıyor. Hayvancılıkta ise bu oran yüzde 50 seviyesinde. TARSİM Genel Müdürü Bekir Engürülü, TARSİM poliçelerinde tarımda devlet destek oranının yüzde 60’tan 70’e, hayvancılıkta ise yüzde 50’den 60’a çıkarma düşüncesinde olduklarını söyledi. Konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Engürülü, Bakanlığın uygun görüşü, Cumhurbaşkanı’nın onayıyla yeni oranların yılbaşından sonra geçerli olacağını aktardı.

Prim desteğinin yanı sıra, TARSİM uygulamalarında pek çok yeniliğe imza atmaya hazırlandıklarını kaydeden Engürülü, bunları şu şekilde anlattı:

- Yaban domuzunun ardından geyik zararını da kapsama alıyoruz. (Özellikle Bolu ve Ankara’nın belli bölgelerinde önemli bir hal aldı.)

- Patateste özellikle erken ekimlerde gerçekleşen don zararını kapsama alacağız.

- Mantar yetiştiricilerine de teminat vermeye başlıyoruz.

- Dünyada bir ilk olarak yağlık ayçiçeğine kuraklık teminatı vereceğiz.

- Gelir koruma sigortasını buğdayda başlattık, şimdi buna arpayı da ekliyoruz.

- İpek böcekçiliğine teminat veriyoruz.