TMO'dan 455 bin ton buğday alımı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 455 bin tonluk buğday ihalesinde alıma başlarken, ilk etapta yaklaşık 395 bin ton alım yapıldı.

İhalede hem Türkiye'deki depolarda bulunan buğday için hem de ithal buğday için teklif verilebiliyor.

Ticaret kaynakları, ihalede iki partide gerçekleştirilecek teslimatların ilk partisinin 7 Aralık 2022 ile 9 Ocak 2023 tarihleri arasında ikinci partisinin ise 1 Ocak-17 Şubat 2023 tarihleri arasında Türk limanlarına yapılmasının talep edildiğini belirtti.

Nihai nitelik taşımayan alımlar TMO tarafından daha sonra iptal edilebiliyor.