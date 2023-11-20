5G Core Summit 2023 İstanbul’da gerçekleştirildi

Huawei iş birliği ile Informa Tech tarafından düzenlenen 8’inci 5G Core Summit Toplantısı İstanbul’da gerçekleştirildi.

Huawei açıklamasına göre, 5G Core Summit, çekirdek ağ alanına odaklanan sektördeki tek zirve olarak konumlanıyor. Zirvede, 5G’nin iş yaşamına katacağı değerleri keşfetmek ve sektörde dijital dönüşümü sağlamak üzere, 5G SA, ses, telco bulut, AN ve 5.5G Çekirdek konuları ele alındı. Uzmanlar zirve boyunca, bugünün ağ teknolojilerinin geleceğin servislerine nasıl etki edeceğini, farklı bakış açıları ile analiz etti.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, 5G'nin sektör uygulamalarını geliştirmenin yanı sıra, sürekli olarak yeni deneyimler ve yeni içeriklerin önünü açtığına dikkati çekti.

Sayan, Türkiye'nin 2023'ün ikinci çeyreğinde, aylık ortalama 477 dakikalık mobil kullanım süresi ile bir önceki dönemde olduğu gibi Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını bilgisini paylaştı.

'5G ve yapay zeka teknolojilerinin Türkiye pazarında yeni olanakların yaratmasını dört gözle bekliyoruz'

Heyecan verici bir diğer yeni teknolojinin ise hızlı bir gelişim gösteren yapay zeka olduğunu aktaran Sayan, 5G ve yapay zeka teknolojilerinin yenilikçi yaşam senaryolarının önünü açmasını ve Türkiye pazarında yeni olanakların yaratmasını dört gözle beklediklerini belirtti.

Turkcell Geliştirilmiş Ses Servisleri Direktörü Deniz Çelik ve Turkcell Paket Çekirdek Direktörü Pınar Yavuzaslan, 'Geleceği İnşa Etmek' ve 'Turkcell Şebeke İnşası' başlıklı birer açılış konuşması gerçekleştirdi.

Vodafone Türkiye Ulusal Şebeke Mühendisi Erhan Eraydın '5G Çekirdek İnovasyonu ve 5G Servis Stratejisi' başlıklı bir konuşma yaparken, Türk Telekom Mobil Şebeke Optimizasyon Grup Müdürü Muhammed Yılmaz Çelik ise 'Kaliteli VoLTE Gelişimi ile Geleceğin Evrimi' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Huawei Bulut Çekirdek Ağ Ürün Hattı Başkanı George Gao, hizmet ve ağ zekası ile işletmelere önemli bir değer katacak olan 5.5G Akıllı Çekirdek ağ çözümünü tanıttı.

Huawei Paket Çekirdek Ağ Alanı Başkanı Jeffrey Wu ise 5.5G odaklı yeni bir ürün olan Akıllı UDG'nin pazara sunulduğunu duyurdu. Wu, yeni nesil mobil internetin 2D'den 3D'ye doğru evrilirken, içerik üretim modeli değişimleri ve TCP'den QUIC'e iletim protokolü değişimleri geçirdiğini belirtti.

Huawei'in Akıllı UDG'si, 10 Gbit/s iletim hızı sunuyor

Verilen bilgiye göre, bu değişimlere uyum sağlamak için Huawei'in Akıllı UDG'si, 10 Gbit/s iletim hızı sunuyor ve Media over QUIC (MoQ) dahil olmak üzere, birden fazla protokolle uyum sağlayarak, operatörler için yüksek bant genişliği, yüksek eşzamanlılık değerleri sağlıyor.

GlobalData Baş Analisti Emir Halilovic, 'Yüksek ve Kararlı Ağ Sistemleri' araştırmasını katılımcılarla paylaştı. Çekirdek ağ endüstrisinde güvenilirlik sorunlarını sistematik olarak analiz eden ve çözümler öneren bu çalışmada, mobil operatörlerden de destek alındı.

Zirve, Informa Tech Servis Sağlayıcı Pazarları Başkan Yardımcısı Richard Mahony, GSMA Intelligence Araştırma ve Ticari İçerik Başkanı Pablo Iacopino, Brezilya Vivo Çekirdek Ağ Planlama Kıdemli Müdürü ve Uzmanı Carlos Eduardo Soares Santos, Tayland AIS Mobil Çekirdek Ağ Başkanı Noppadon Poungsri’nin konuşmaları ve sektör profesyonellerinin katıldığı panellerle devam etti.

Zirvede ayrıca, Turkcell, China Broadnet, stc, China Unicom, Vivo ve AIS'e sektörel başarıları vesilesiyle ödülleri takdim edilirken, 'Huawei Cloud Startup Programı' ve 'Go Cloud, Grow Cloud' iş ortağı programının tanıtımı ile sona erdi.