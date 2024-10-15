Adobe’dan Premier Pro’ya yapay zeka dopingi. Artık AI ile videolar oluşturabilecek

Adobe, yapay zeka trendlerini takip eden, bu gelişmeleri uygulamalarına en çabuk entegre eden şirketlerden biri. ChatGPT’nin çıkışından bu yana AI tarafında önemli işlere imza atan şirket, çatısı altında barındırdığı birçok uygulamaya Firefly yapay zeka aracını entegre etti.

Yapay zeka desteği sayesinde kullanıcıların pek çok işini kolaylaştıran Adobe, son olarak Premier Pro için de AI video oluşturma aracını entegre ettiğini duyurdu.

FIREFLY VIDEO MODEL İLE PREMIER PRO’DA SINIRLARI AŞIN

Generative Extend olarak adlandırılan yeni işlev, Premier kullanıcılarına beta kapsamında sunuldu.. Bir videoyu başında, sonunda veya klibin başka bir bölümünde birkaç saniye uzatabilirsiniz. Yine bu özellikle birlikte düzenleme sürecinde kadrajdaki bir kişinin görüntüsünün kaydırılması veya gereksiz hareketler gibi küçük kusurları da düzeltebilirsiniz.

Generative Extend işlevi, bir klibi sadece iki saniye uzatabiliyor. Bu nedenle yalnızca küçük değişiklikler yapmak için uygundur.

Diğer yandan bu araç 720p veya 1080p çözünürlükte saniyede 24 kare ile çalışırken, ses süresini uzatmak için de uygun. Ancak sınırlamalar var. Örneğin, kullanıcı herhangi bir ses efektini veya ortam gürültüsünü 10 saniyeye kadar uzatabilir, ancak aynı şeyi kaydedilmiş konuşmalar veya müzik parçaları için yapamazsınız.