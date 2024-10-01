Android 16'daki detay Türk kullanıcıları heyecanlandırdı! Kod adı Baklava olacak

Dünya devi Google yeni güncellemesiyle konuşuluyor. Telefonlara bu kez baklava güncellemesi geeliyor.

Kod adı ‘Baklava’ olacak

Android 15'in genel lansmanı beklenirken, bir sonraki güncelleme olan Android 16'ın kod adı ortaya çıktı. Google'ın bir sonraki Android sürümünün kod adının ''baklava'' olması bekleniyor.

Türk kullanıcıları heyecanlandırdı

Andorid 15 güncellemesi için gün sayılırken Google'ın bir sonraki güncelleme hamlesindeki kod adı ortaya çıktı. Android sürümü hakkında son bilgilere göre, genellikle yazılım güncellemelerinde tatlı isimleri kullanan Android bu kez seçtiği isim ile gülümsetti. Türk kullanıcıları heyecanlandıran güncelleme dünyada çok konuşulacak.

Her güncellemeye bir tatlı ismi veriliyor

Google, son birkaç yıldır Android sürümlerine tatlı adlarına atıfta bulunuyor. Her yeni Android sürümü için kullandığı kod adı hala tatlılara dayanıyor, Örneğin Android 15 için Vanilla Ice Cream ismi seçilmişti. Google, 2009'da Android 1.5'i Cupcake kod adıyla yayınladığından beri, şirket bir sonraki sürümün kod adını İngilizce alfabesindeki bir sonraki harfle başlayan bir tatlıya dayandırma kalıbını başlattı.

Baklava güncellemesinin tarihi henüz netleşmedi

Android 16 kod adı henüz resmi olarak açıklanmadı ancak yeni ismin ''Baklava'' olduğunu gösteren bir kanıt var. Yabancı basının görüştüğü bir kaynağa göre, Baklava gerçekten de Android 16'nın tatlı adı olarak belirlendi.