  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. Apple popüler aksesuarı kullanımdan kaldırıyor! 'iPhone'ların vazgeçilmeziydi
Takip Et

Apple popüler aksesuarı kullanımdan kaldırıyor! 'iPhone'ların vazgeçilmeziydi

Apple, bir zamanlar iPhone kullanıcıları için olmazsa olmaz olan popüler bir aksesuar olan kulaklık Jakı adaptörünü sessiz sedasız kullanımdan kaldırdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Apple popüler aksesuarı kullanımdan kaldırıyor! 'iPhone'ların vazgeçilmeziydi
Takip Et

Apple, bir zamanlar bazı iPhone kullanıcılarının vazgeçilmezi olan popüler bir aksesuarı sessiz sedasız kullanımdan kaldırdı.

3.5mm Lightning - Kulaklık Jakı Adaptörü bir süredir hem İngiltere hem de ABD Apple web sitelerinde bulunamıyor.

Cihaz bağlantılarını sağlıyordu

Cihaz, kullanıcıların kulaklık girişi olmayan iPhone'ları kablolu kulaklıklar, hoparlörler, araç ses sistemleri ve uçak eğlence sistemleri de dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlara bağlamasına olanak sağladı.

Apple'ın tescilli Lightning portundan USB-C'ye yönelmesiyle, bir zamanlar yaygın ve gerekli olan bu aksesuar tamamen ortadan kalkabilir.

Kulaklık girişinin kaldırılmasıyla çıkmıştı

Adaptör ilk olarak 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Apple'ın cihazdan 3,5 mm kulaklık girişini kaldırma yönündeki tartışmalı karar sonrası piyasaya sunulmuştu. 

Bu değişiklik birçok iPhone kullanıcısını ikilemde bıraktı.  Eski kablolu kulaklıkları veya Apple olmayan kulaklıkları artık uyumlu değil. Lightning - 3,5 mm Adaptörü bir çözüm sunarak kullanıcıların mevcut kulaklıklarını yeni iPhone'larla kullanmaya devam etmelerini sağladı.

Lightning bağlantısının kullanımdan kaldırılması kademeli olarak gerçekleşti ve iPhone 15 ile birlikte 2023'te USB-C'ye resmi geçiş yapılmış olacak.

Yıllardır bu adaptör, iPhone 7'den 2018'de piyasaya sürülen iPhone XS'e kadar her yeni iPhone'a dahil edildi.

Mağazalardan kalkıyor

Ancak o zamana kadar birçok iPhone sahibi Lightning EarPods veya Bluetooth AirPods gibi kablosuz seçeneklere geçmişti ve adaptör artık cihazla birlikte verilmiyordu. Apple mağazalarında yaklaşık 9 dolara ayrı olarak satılmaya devam etti ancak şimdi mağazalardan tamamen kayboluyor gibi görünüyor.

Bazı sitelerde sınırlı sayıda satış var

Lightning - 3,5 mm Adaptörü artık İngiltere ve ABD'de mevcut olmasa da Fransa, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç gibi bazı ülkelerde hâlâ bulunabiliyor.

Ayrıca Amazon gibi Apple'la bağlantısı olmayan bazı sitelerden de satın alınabilirler.

USB-C'de kararlı olduğunu gösteriyor

Bu değişiklik bazı sadık iPhone kullanıcıları tarafından hayal kırıklığıyla karşılansa da Apple'ın cihazlarının geleceği olarak USB-C'de tamamen kararlı olduğunu gösteriyor.

Retro fotoğraf makineleri trend oldu! İnternette 300 sterline kadar satılıyorRetro fotoğraf makineleri trend oldu! İnternette 300 sterline kadar satılıyorTeknoloji
Windows'un ikonik uygulamasına veda! Tam 28 yıl sonra kullanımdan kaldırıldıWindows'un ikonik uygulamasına veda! Tam 28 yıl sonra kullanımdan kaldırıldıTeknoloji
Bir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yokBir dönemin sonu geldi! Otomobillerde 40 yıldır kullanılan bu özellik artık yokTeknoloji

 

Teknoloji
Google’a büyük şok, mirasını kaybediyor! Popüler tarayıcının satışı için talimat verildi
Google’a büyük şok, mirasını kaybediyor! Popüler tarayıcının satışı için talimat verildi
Google yapay zekası Gemini’den yeni skandal: Yaşlılar için verdiği yanıt şoke eti
Google yapay zekası Gemini’den yeni skandal: Yaşlılar için verdiği yanıt şoke eti
Retro fotoğraf makineleri trend oldu! İnternette 300 sterline kadar satılıyor
Retro fotoğraf makineleri trend oldu! İnternette 300 sterline kadar satılıyor
Netflix’ten yıllar sonra beklenmedik adım: İsmi değiştirildi
Netflix’ten yıllar sonra beklenmedik adım: İsmi değiştirildi
Güneydoğu Asya’nın oyun devi, Türk şirketi Gleam Games’in çoğunluk hissesini satın aldı
Güneydoğu Asya’nın oyun devi, Türk şirketi Gleam Games’in çoğunluk hissesini satın aldı
Türkiye’de yasaklı olan Roblox kısıtlamaları artırdı
Türkiye’de yasaklı olan Roblox kısıtlamaları artırdı