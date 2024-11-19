Apple popüler aksesuarı kullanımdan kaldırıyor! 'iPhone'ların vazgeçilmeziydi

Apple, bir zamanlar bazı iPhone kullanıcılarının vazgeçilmezi olan popüler bir aksesuarı sessiz sedasız kullanımdan kaldırdı.

3.5mm Lightning - Kulaklık Jakı Adaptörü bir süredir hem İngiltere hem de ABD Apple web sitelerinde bulunamıyor.

Cihaz bağlantılarını sağlıyordu

Cihaz, kullanıcıların kulaklık girişi olmayan iPhone'ları kablolu kulaklıklar, hoparlörler, araç ses sistemleri ve uçak eğlence sistemleri de dahil olmak üzere çok çeşitli cihazlara bağlamasına olanak sağladı.

Apple'ın tescilli Lightning portundan USB-C'ye yönelmesiyle, bir zamanlar yaygın ve gerekli olan bu aksesuar tamamen ortadan kalkabilir.

Kulaklık girişinin kaldırılmasıyla çıkmıştı

Adaptör ilk olarak 2016 yılında iPhone 7 ile birlikte piyasaya sürülmüştü. Apple'ın cihazdan 3,5 mm kulaklık girişini kaldırma yönündeki tartışmalı karar sonrası piyasaya sunulmuştu.

Bu değişiklik birçok iPhone kullanıcısını ikilemde bıraktı. Eski kablolu kulaklıkları veya Apple olmayan kulaklıkları artık uyumlu değil. Lightning - 3,5 mm Adaptörü bir çözüm sunarak kullanıcıların mevcut kulaklıklarını yeni iPhone'larla kullanmaya devam etmelerini sağladı.

Lightning bağlantısının kullanımdan kaldırılması kademeli olarak gerçekleşti ve iPhone 15 ile birlikte 2023'te USB-C'ye resmi geçiş yapılmış olacak.

Yıllardır bu adaptör, iPhone 7'den 2018'de piyasaya sürülen iPhone XS'e kadar her yeni iPhone'a dahil edildi.

Mağazalardan kalkıyor

Ancak o zamana kadar birçok iPhone sahibi Lightning EarPods veya Bluetooth AirPods gibi kablosuz seçeneklere geçmişti ve adaptör artık cihazla birlikte verilmiyordu. Apple mağazalarında yaklaşık 9 dolara ayrı olarak satılmaya devam etti ancak şimdi mağazalardan tamamen kayboluyor gibi görünüyor.

Bazı sitelerde sınırlı sayıda satış var

Lightning - 3,5 mm Adaptörü artık İngiltere ve ABD'de mevcut olmasa da Fransa, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç gibi bazı ülkelerde hâlâ bulunabiliyor.

Ayrıca Amazon gibi Apple'la bağlantısı olmayan bazı sitelerden de satın alınabilirler.

USB-C'de kararlı olduğunu gösteriyor

Bu değişiklik bazı sadık iPhone kullanıcıları tarafından hayal kırıklığıyla karşılansa da Apple'ın cihazlarının geleceği olarak USB-C'de tamamen kararlı olduğunu gösteriyor.