Apple, Vision Pro'yu tanıttı

Apple, yedi yılı aşkın bir süredir devam eden geliştirme sürecinin ardından Vision Pro'yu tanıttı. Apple, ilk karma gerçeklik kulaklık cihazı olan ‘Vision Pro’ başlığını tanıttı. Apple Vision Pro adlı cihaz, bugün gerçekleştirilen California’daki Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'nda tanıtıldı.

Fiyatı 3.499 dolardan başlan Vision Pro, gelecek yılın başlarında satışa sunulacak.

Yalnızca ABD'deki Apple perakende mağazalarında satışa sunulacak ürün, Apple'ın ilk karma gerçeklik cihazı olma özelliği taşıyor. Üç boyutlu bir arayüze sahip tamamen yeni bir işletim sistemine sahip olan Vision Pro'daki deneyimler sadece bir ekranın sınırlarıyla sınırlı değildir. Kullanıcılar uygulamaları istedikleri ölçekte yapabilir ve uygulamaları istedikleri yere yerleştirebilir.