Apple yeni modellerini tanıttı; iPhone 15 Türkiye fiyatı belli oldu

Apple Youtube üzerinden canlı yayınla düzenlediği Wonderlust etkinliğinde, iPhone 15 ailesi ve yeni Apple Watch Series 9'u tanıttı. Applei, karbon ayak izini de büyük ölçüde düşürdüğünü ve geri dönüştürülebilir ürünler kullandığını açıkladı. Apple Watch Series 9, 41 mm ve 45 mm’lik iki farklı boyut seçeneğiyle birlikte tanıtıldı.

İlk olarak, yüzde 60 daha hızlı olduğunu belirttiği yeni S9 çipe sahip ve %30 daha hızlı bir GPU ile desteklenen Apple Watch Series 9'u sahneye çıkarttı. Apple'ın ilk karbon nötr ürünü olan Watch Series 9, 18 saat civarında kesintisiz kullanım sunacak. Köşeden köşeye 2000 nite kadar ekran parlaklığı, "Çift dokunma" denen teknoloji ile başparmak ve işaret parmağı birbirine dokunduğunda açılan ekran özelliği akıllı saatin yeni özellikleri arasında yer alıyor. Apple'ın güncellenmiş nöral motoru ile S8 çipine oranla %25'e kadar daha hızlı metin yazabildiği de vurgulandı. Yeni Series 9, yıldız ışığı, şerit, gece yarısı, kırmızı ve yeni pembe renkl alternatifleriyle satışa sunulacak. Yeni Series 9 alüminyum 14.999 TL, paslanmaz çelik 33.499 TL'den satışa sunulacak.

Apple Watch Ultra 2 de iPhone 13'ün A15 Bionic işlemcisini temel alan güncellenmiş bir S9 çipe sahip. GPU, Apple S8 çipinden %30 daha hızlı; yeni özel NPU ise tüm Siri verilerinizin bulut yerine aygıtta işlenmesini sağlıyor. Apple ayrıca yeni çipin önceki modele göre %25 daha iyi dikte imkanı sağladığını iddia ediyor. Apple Watch Ultra 2 ise 3000 nit parlaklığa sahip bir ekranla satışa sunulacak. Apple Watch Ultra 2'nin fiyatı 39.999,00 TL'den başlayacak.

Ardından 17. nesil telefonunu Wonderlust etkinliğinin yıldızı olarak sahneye çıkarttı, Apple. Yeni renk seçeneklerinin de bulunduğu iPhone 15 modellerinde tamamen çentiğe veda edildi. Yepyeni iPhone 15 'Dynamic Island' kesimi de dahil olmak üzere birçok beklenen özellikle geldi. Dynamic Island artık havayolu bilgileri de dahil olmak üzere bir dizi yeni özelliği bir arada sunuyor. 15 Serisi'nin, Plus modeli için 6.1 inç ve 6.7 inç Apple'ın Super Retina XDR ekranına sahip olduğu belirtildi.

iPhone 15'in 48MP ana kamerasının yanı sıra destekleyici yazılımında da ek yükseltmeler bulunuyor. Ahize, görüntüyü bozmadan daha sıkı çekimler yapabilmesi gereken 2x telefoto "optik kalite" ile geliştirilmiş yakınlaştırma özelliğine sahip.

Uzun yıllardır kullanımda olan ‘lightning’ şarj kablosu da yerini USB-C sistemine sahip olacak yeni şarj bağlantı kablosuna bıraktı. Öte yandan AirPods Pro 2'lerde de USB-C girişlerinin bulunacağı belirtildi.

iPhone 15 Pro ailesi, A17 Pro işlemci ile geliyor. Apple ilk defa 3nm transistör geometrisine geçiyor. Mimari seviyesinde güncellenen 6 çekirdek var. 2 çekirdek yüksek performanslı, önceki nesilden %10 daha hızlı. 4 adet verimlilik çekirdeği ise çok daha tasarruflu. Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in titanyum gövdeyle geleceğini duyurdu. Apple, iPhone 15 Pro ve Pro Max'in tüm iPhone modellerinde en ince çerçeveye sahip cihaz olacağını açıkladı. Pro modellerinde yeni USB-C kullanılıyor. Pro modellerde USB 3.0 hız sunuluyor. Öte yandan iPhone 15 Pro ve Pro Max 120 Hz ProMotion ekran yenileme hızıyla çıkış yapıyor.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ın fiyatları belli oldu: iPhone 15 - 49.999 TL, iPhone 15 Plus - 56.999 TL'den başlayan fiyatlarla geliyor. iPhone 15 Pro'nun ise başlangıç fiyatının 64.999 TL, iPhone 15 Pro Max'in ise 76.999 TL olacağı duyuruldu.