Düşman tanklarına göz açtırmayacak: ROKETSAN’dan ‘SAHA EXPO 2024’ öncesi ‘Pusu’ sürprizi

Roketsan, SAHA EXPO 2024 öncesinde düzenlediği basın toplantısında yeni savunma teknolojilerini tanıttı. Firma, yüksek manevra kabiliyetine sahip antitank sistemi "Roketsan Pusu", 25 kilometre menzilli LG-155 Topçu Mühimmatı ve tanksavar füze sistemi L-OMTAS'ı sergiledi. Düşmana göz açtırmayacak bu füze sistemi, kuleden uzun menzilli atış gerçekleştirebilecek.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, savunma sanayiinin en prestijli etkinliklerinden biri olan SAHA EXPO 2024 öncesi basın toplantısında, firmanın yeni savunma teknolojileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Savunma Sanayii’nin geldiği son noktadan bahseden İkinci, Roketsan Pusu'nun yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile antitank savunmasında önemli bir güç çarpanı oluşturacağını belirterek, bu sistemin Türk savunma sanayii açısından stratejik bir hamle olduğunu belirtti.

ROKETSAN’DAN SAHA EXPO 2024 ÖNCESİ ÜÇ YENİ ÜRÜN

Roketsan, SAHA EXPO 2024'te ilk kez sergilenecek olan üç yeni ürününü tanıttı: Roketsan Pusu, LG-155 Lazer Güdümlü Topçu Mühimmatı ve L-OMTAS Lazer Güdümlü Orta Menzilli Tanksavar Füze Sistemi.

Murat İkinci, konuşmasında, üzerinde taşıdığı 4 adet Cirit lazer güdümlü füze ile 8 kilometreye kadar etkin koruma sağlayacak Roketsan Pusu'nun yüksek manevra ve hareket kabiliyeti ile antitank savunmasında önemli bir güç çarpanı oluşturacağını söyledi.

Türk Kara Kuvvetleri'nin etkili ateş gücünü artırmak için geliştirilen LG-155 lazer güdümlü topçu mühimmatı, 25 kilometrelik menzili ve 22 kilogramlık harp başlığıyla operasyonlara hazırlık aşamasında. Tanksavar sistemlerine de yenilikler eklenmeye devam ediliyor. Özellikle, lazer güdümlü orta menzilli tanksavar füze sistemi L-OMTAS, yarı aktif lazer arayıcı başlığı sayesinde yüksek isabet oranıyla hedeflerine ulaşacak. Üç ayaklı platformlar üzerinden ateşlenebilen bu füze, tanklar, zırhlı araçlar ve korunaklı beton yapılar gibi zorlu hedeflere karşı etkili bir savunma yeteneği sunacak.

Yetkililer, şirketin Türk savunma sanayisine katkıda bulunmaya ve ürün yelpazesini genişleterek ülkenin geleceğini güvence altına almaya devam ettiğini belirtti. SAHA EXPO’da, hava savunma füzelerinden zırh delici antitank sistemlerine ve milli üretimle menzil rekorları kıran füzelere kadar birçok ürün sergilenecek. Fuarda, 30'dan fazla savunma ürünü katılımcıların beğenisine sunulacak.