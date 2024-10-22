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X güncellemeye gitti! Artık verilerinizi size sormadan kullanacak!

Dünyanın en yaygın kullanılan sosyal medya platformlarından olan X, hizmet şartlarında güncellemeye gitti. Yeni güncelleme kullanıcıların verilerini sormadan kullanmayı da içeriyor.

Haber Merkezi
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X güncellemeye gitti! Artık verilerinizi size sormadan kullanacak!
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Dünyaca ünlü sosyal medya platformları, yeni dönemde yapay zeka modellerini eğitmek için agresif bir politika izlemeye devam edecek yeni bir düzenlemeye gitti.

Geçtiğimiz günlerde kullanıcı verilerini yapay zeka için kullanacağı ortaya çıkan Meta’nın ardından, şimdi de X (eski adıyla Twitter) hizmet şartlarında değişikliğe giderek kullanıcıların verilerini sormadan kullanacağını resmen açıkladı.

X, verilerini nerede kullanacak?

Sosyal medya devi X’in yapay zeka modellerini eğitmek için kullanıcı verilerini kullanma kararı, dijital içerik üreticileri arasında endişe yaratmaya başladı. Platformun 15 Kasım’da yürürlüğe girecek yeni hizmet şartları, kullanıcıların paylaştığı her türlü içeriğin yapay zeka eğitiminde kullanılabileceğini açıkça belirtiyor.

Özellikle sanatçılar ve içerik üreticileri, eserlerinin potansiyel olarak kendilerini işsiz bırakabilecek yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanılacak olmasından rahatsızlık duyuyor. X ayrıca kullanıcılarının bir kısmı, kişisel fotoğraflarını ve özel paylaşımlarını silmeye başladığını resmen duyurdu.

X’in yapay zeka modeli Grok ile ilgili tartışmalar hızla devam ederken, platformun yeni veri politikası daha da karışık bir hal almaya başladı. Daha önce kullanıcılar, ayarlar bölümünden Grok için veri paylaşımını devre dışı bırakabiliyordu.

ShiftDelete'de yer alan habere göre, yeni şartlarla birlikte, bu özelliği kapatmak o kadar da kolay olmayacak gibi…

Gizlilik uzmanları, özel hesapların durumu konusunda da endişeli. Eski politikada özel hesapların içeriklerinin Grok eğitiminde kullanılmayacağı belirtilirken, yeni şartlarda böyle bir ayrım bulunmuyor. Bununla birlikte, şirketlerin yasal şartlarının genellikle uygulama seçeneklerinden daha geniş haklar tanıyor.

Meta’nın benzer bir adım atmasının ardından gelen bu değişiklik, büyük teknoloji şirketlerinin yapay zeka yarışında kullanıcı verilerini nasıl kullanacağı konusundaki tartışmaları daha da alevlendirecek gibi görünüyor.

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