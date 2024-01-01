Apple'dan 12 yıl sonra bir ilk

iPad, 2010’da ilk çıkışından bu yana Apple için önemli bir ürün oldu ve her yıl en az bir yeni model piyasaya çıktı. Teknoloji şirketi, yılda dört yeni iPad modeli piyasaya sürüyor.

Ancak, 2023 yılında hiç model çıkmadı. En son iPad tanıtımları Ekim 2022'de gerçekleşti. 2023'te yalnızca yeni iPad’lerle uyumlu USB-C'li Apple Pencil tanıtıldı.

Donanımhaber'de aktarılana göre, söylentiler ve analist tahminleri, 2024 yılının iPad serisi için önemli bir yıl olacağını, giriş seviyesi iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro'yu kapsayan her modelin donanımlarının yenileneceğini gösteriyor.

Bu yıl farklı olarak 12.9 inç iPad Air modelinin de gelmesi bekleniyor. Üst seviye iPad Pro'nun OLED ekran teknolojisi, M3 çip ve yeni laptop benzeri klavye aksesuarı dahil yeni özellik sunması bekleniyor.