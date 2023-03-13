Apple'dan Airpods için yeni özellik
Airpods modellerine işitme sağlığı özellikleri ekleneceği aktarıldı.
Apple, Airpods modellerine yeni özellikler getirmeye hazırlanıyor.
Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın aktardığına bilgiye göre Apple, AirPods modellerine önümüzdeki iki yıl içinde daha belirgin işitme sağlığı özellikleri ekleyecek.
Gurman teknoloji şirketinin, AirPods tarafına "işitme verilerini alacak" şekilde birtakım yenilikler getireceğini bildirdi.
Apple analisti Ming-Chi Kuo da daha önce Apple'ın gelecekteki AirPods modellerine biyometrik sağlık izleme özelliklerinin eklenebileceğini aktarmıştı.