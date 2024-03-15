Apple'dan yapay zeka yatırımı

Apple, yapay zeka alanında büyük atılımlar yapmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda şirket, Kanada menşeli bir yapay zekâ şirketi olan DarwinAI’ı satın aldı.

Bloomberg yazarı Mark Gurman’ın haberine göre, DarwinAI’ın teknolojik altyapısı, Apple’a yapay zeka sistemlerini daha küçük ve daha hızlı hale getirme yeteneği sağlayacak.

Şirketin ürünleri, imalat süreçlerinde bileşenlerin görsel olarak incelenmesinden, yapay zeka sistemlerinin boyutlarının küçültülmesine kadar çeşitli endüstrilere hizmet veriyor.

Bu teknolojik yeniliklerin, Apple’ın cihazlarda çalışan yapay zeka odaklı yaklaşımına da büyük katkı sağlayacağı belirtildi.