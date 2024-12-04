Arc için yolun sonu! Intel işlemcili bilgisayarlarda yeni dönem: ‘Hepsi Bir Arada’

Grafik kartı ve işlemci üreticisi Intel, kısa süre önce düzenlediği bir etkinlikte yeni ekran kartlarını tanıttı. Arc Battlemage grafik kartlarını tanıtan teknoloji devi, tüm Intel kullanıcılarını ilgilendiren sürpriz bir duyuru daha yaptı.

Uzun zamandır Intel Arc ile grafik sürücülerini güncelleyip, performansı takip edip çeşitli ayarlamalar yapılabiliyordu. Şimdi ise Intel bu aracın yerine yepyeni arayüzü ve müthiş özellikler sunan ‘Intel Graphics Software’ yazılım paketini duyurdu.

INTEL ARC’A VEDA

Intel Graphics yazılım paketi (Intel Graphics), tüm Intel Arc Control destekleyen yazılımın yerini almaya başladı.

Uygulamanın giriş sayfasında “All-in-One Centre” olarak adlandırılan yazılım, oyunları optimize etmek, yeni Intel grafik sürücülerini indirmek ve sürücü ayarlarını oyun bazında değiştirmek için kullanılabilecek.

Sadece bu kadarıyla da sınırlı değil. NVIDIA veya AMD ürünlerinde olduğu gibi, yazılım sürücü özelliklerini ve ayarlarını kullanılan oyun veya uygulamaya göre profil yapılandırıcı aracılığıyla ayarlıyor.

Bunun yanında daha hızlı tepki süreleri için yeni çıkan düşük gecikme modunun etkinleştirilmesi, FPS sınırları, görüntü keskinliğinin ayarlanması gibi genel ayarlar da yazılım aracılığıyla yapılabilecek.

Son olarak yeni duyurulan yazılım, “FPS, bellek kullanımı, saat hızı, sıcaklık, voltaj ve daha fazlası” hakkında gerçek zamanlı telemetri verileri sağlayarak kullanılan mevcut Intel grafik işlemcisinin performansını kontrol etmeyi de daha kolay hale getiriyor.

Ayrıca Intel Arc kullanıcılarının grafik kartlarını overclock etmelerine, fan eğrilerini değiştirmelerine ve daha fazlasına olanak tanıyan eksiksiz bir performans ayarlama seçenekleri yelpazesi de dikkat çeken yenilikler arasında.

Şu anda duyurusu yapılan bu yazılım, Aralık ortasında desteklenen tüm Intel işlemcili bilgisayarlara gelecek.