  3. X çöktü mü? Bakan Yardımcısı'ndan erişim problemi açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X platformunda dünya genelindeki erişim sorununa ilişkin Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin inceleme yürüttüğünü açıkladı.

Sayan, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

X'te dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirten Sayan, "Erişim sorunuyla ilgili Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'miz, incelemelerine devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

