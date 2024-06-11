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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında 110 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.

Haber Merkezi
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ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık anlaşma imzalandı
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ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.

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