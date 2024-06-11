ASELSAN ile TUSAŞ arasında 110 milyon dolarlık anlaşma imzalandı

ASELSAN'dan Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile TUSAŞ arasında savunma ve uzay alanında toplam bedeli 110 milyon dolar tutarında bir sözleşme imzalanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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