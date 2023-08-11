Aynı telefonda iki WhatsApp hesabı kullanılabilecek

Anlık haberleşme uygulaması WhatsApp, bir telefonda iki WhatsApp kullanma imkanı veren özelliği kullanıma açacak.

Android için en son WhatsApp beta güncellemesi (2.23.17.8), birden fazla hesap ekleme seçeneğini getiriyor. Yeni menü, farklı hesaplar arasında geçişi de kolaylaştırıyor.

Konuşmalar ve bildirimler her hesap için ayrı tutuluyor. Yeni eklenen hesaplar, kullanıcı çıkış yapmayı seçene kadar cihazda açık durmaya devam ediyor. WhatsApp çoklu hesap özelliği sayesinde bir telefona iki WhatsApp yüklemek gerekmiyor.

Aynı telefonda iki WhatsApp nasıl kullanılır?

1- WhatsApp’ı açın.

2-Ayarlar’a dokunun.

3-Üstte profil resminin yanında ok simgesine dokunun.

4-Hesap ekle seçeneğini seçin