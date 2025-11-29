Battlefield 6 PS5 kaç TL? Battlefield 6 indirime girdi mi, ne kadar oldu? soruları araştırılıyor. Oyunun yakın takipçileri indirime girmesi halinde kütüphanelerine ekleyecekleri anı bekliyor.

BATTLEFİELD 6 PS5 KAÇ TL?

Battlefield 6 oyununun PS5 versiyonu Türkiye’de güncel satış fiyatı 2.465 TL olarak görünüyor. Dijital mağazada fiyat kısa süreliğine %15 indirimle 2.900 TL’den 2.465 TL’ye düşmüş durumda.

Fiziksel kopya satışlarında ise zaman zaman fiyatlar 3.299–3.400 TL bandını bulabiliyor.

BATTLEFİELD 6 İNDİRİME GİRDİ Mİ, NE KADAR OLDU?

Kasım 2025, oyun dünyasının en çok beklenen anlarından biri olan Black Friday indirimleriyle birlikte, Battlefield 6 hayranlarını da sevindirdi. Yapılan duyurulara göre, popüler FPS oyunu Battlefield 6, birden fazla platformda indirime girdi ve oyunculara oyunu daha uygun fiyatlarla edinme şansı sundu.

Steam ve Epic Games Store'da %15 indirimle sunulan oyunun standart sürümü, $69.99 yerine yaklaşık $59.49'a geriledi. Türkiye pazarında ise fiyatlar platforma ve satıcılara göre değişkenlik gösterse de, PlayStation Store'da oyunun TL fiyatında önemli bir düşüş yaşandığı ve yaklaşık 2.900 TL'den başlayan fiyatlarla alıcı bulduğu belirtildi. Xbox kullanıcıları için de benzer indirim fırsatları aktif durumda.

Ayrıca, 25 Kasım - 2 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere, oyunun çok oyunculu modlarına ücretsiz erişim kampanyası da başladı. Bu süre zarfında oyuncular, tam sürüm deneyimini ücretsiz olarak test edebilecekler. Bu fırsatların, yıl sonu tatil sezonu indirimleri öncesinde büyük bir ilgi görmesi bekleniyor. İndirimler 2 Aralık'a kadar devam edecek.