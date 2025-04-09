Bilgi teknolojileri sektöründe en çok ciro artışı Türkiye’de

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Türkiye, şubat ayında bilgi teknolojiler pazarında cirosunu en çok artıran ülke oldu. Avrupa ülkelerindeki yıllık değişim oranlarına bakıldığında, şubat ayında İspanya yüzde 6,6 ve Polonya yüzde 0,5 oranında artış gösterirken, Hollanda yüzde 3,7, Almanya yüzde 4,4, İsviçre yüzde 5,1, İngiltere ve İrlanda yüzde 5,2, Fransa yüzde 5,6 ve İtalya yüzde 17,7 daraldı. Türkiye’de BT pazarına yönelik analizler sunan CONTEXT, 2025 yılı Şubat ayı distribütör satış verilerini yayımladı. Türkiye’de faaliyet gösteren öncü distribütörlerden alınan verilerle hazırlanan rapora göre, sektör geçen yılın aynı dönemine kıyasla reel olarak yüzde 9,4’lük bir ciro artışı kaydetti.

Distribütör satışlarının cirosal payı dikkate alındığında, geçen yıla kıyasla büyüme gösteren ve fark yaratan kategoriler şu şekilde sıralandı: Akıllı telefonlar yüzde 20, masaüstü bilgisayar yüzde 42, sunucular yüzde 43, veri yönetim yazılımı yüzde 103 büyüme kaydetti.

Büyük projeler etkili oldu

CONTEXT Türkiye Ülke Müdürü Erol Kuseyri, distribütör pazarında büyük projelerin aylık satışları etkilediğini belirtti. Robot süpürge satışlarının hala çok yüksek seyrettiğini ifade eden Kuseyri, akıllı ev aletleri cirosunun bir önceki yılın aynı ayına göre 4 kat fazla arttığını dile getirdi. Akıllı bileklikler ve aktivite izleyici ürünlerinde de bir önceki yıla göre 10 kat ciro artışları olduğuna vurgulayan Erol Kuseyri, “Kurumsal satışlar tarafında da projeler sonuçlanmış. Bunlara baktığınız zaman büyüme kaçınılmaz oluyor” dedi.

Şubat ayında e-ticarette düşüş yaşandığını söyleyen Erol Kuseyri, özellikle Teknosa, Vatan, Mediamarkt gibi retail mağazalarının satışlarının da Şubat ayında en pozitif olan satış kanalı olduğunu vurguladı. Distribütörlerin satış yaptığı kanallar incelendiğinde, perakende bayileri yıllık bazda yüzde 25,6’lık bir büyüme ile dikkat çekerken, Distribütörlerin doğrudan KOBİ’lere yaptığı satışlar yüzde 5 bir ciro düşüşü yaşandı. Kurumsal bayiler yüzde 11 büyüme kaydederken, e-ticaret firmaları yüzde 20, aratoptan firmaları ise yüzde 14 oranında düşüş yaşadı.

Distribütörlerin satış yaptığı kanallar arasında en büyük ciro payı yüzde 49,9 ile perakende bayilerine ait. Distribütörlerin doğrudan KOBİ’lere yaptığı satışlar yüzde 21,2’lik payla ikinci sırada yer alırken, kurumsal satışlar yüzde 18,8’lik bir ciro oluşturdu. E-ticaret kanalı yüzde 6,8’lik pay alırken, aratoptan satışların toplam içindeki payı yüzde 3,3 oldu.