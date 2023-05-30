Bir yıldır gölün dibinde kalan iPhone, çalışır halde bulundu

Channel3000’in bildirdiğine göre, kamu hizmetinin bir parçası olarak gölde yılda yaklaşık dört temizlik dalışı yapan Four Lakes Scuba Club, diğer birkaç cismin yanı sıra çalışan bir iPhone buldu.

Kulübün başkanı Ellen Evans, “Çevre için kötü olan şeyleri hedefliyoruz” dedi ve devam etti: “Yani plastik poşetler, bardaklar, plastik şişeler, elektronik eşyalar gibi şeyleri.” Ancak grup mobilya, bisiklet, ocak ve benzeri pek çok eşyanın yanı sıra, bazen su altında çalışan akıllı telefonlar da bulabiliyor.

“Telefonları bulduğumuzda, her zaman onları şarj etmeye çalışıyoruz. Çoğu zaman işlevsel değiller ama bazen de çalışıyorlar” diyen Evans, sözlerine “Şarj ettik ve açıldı” cümlesi ile devam etti. Daha sonra kulüp, çalışır durumdaki bu iPhone’u UW-Madison Polis Departmanına teslim etti.

Polis Departmanı, telefon üzerinde yaptığı inceleme sonrasında, sahibinin UW-Madison’dan yeni mezun olan Ellie Eisenberg olduğunu tespit etti. Eisenberg, telefonu 2022 yazında bazı arkadaşlarıyla teknedeyken kaybettiğini söyledi.

Hikaye, iPhone’un modelinden bahsetmese de, paslanmaz çelik kaplama gibi göründüğü için iPhone 12 Pro veya 13 Pro olduğu tahmin ediliyor.