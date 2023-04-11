Cep telefonunun mucidi hangi telefonu kullanıyor?

Eski bir Motorola çalışanı ve cep telefonunun mucidi olan 94 yaşındaki Martin Cooper, gazetecilerle gerçekleştirdiği röportajda, günümüz akıllı telefonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cooper, hala teknoloji düşkünü olduğunu ve her yıl yeni akıllı telefonlar ve akıllı saatler satın aldığını belirtti.

Cep telefonunun mucidi, hangi marka telefonları beğendiği sorusuna ise “Apple” cevabını verdi.

Cooper, her yıl yeni bir iPhone ve yeni bir Apple Watch satın aldığını açıkladı.

Martin Cooper şu anda bir iPhone 14 Pro Max ve bir Apple Watch 8'e sahip olduğunu belirtti.