Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip uygulama

Alibaba, ChatGPT'ye benzer bir uygulamayı hizmete sunmaya hazırlanıyor. Şirketin bulut bilgi işlem birimi, sohbet robotunun "yakın gelecekte" Alibaba'nın sistemlerine entegre edileceğini belirtti ancak bir zaman çizelgesi bildirmedi.

BBC'de yer alaln habere göre şirket, Tongyi Qianwen'in toplantılardaki konuşmaları yazılı notlara çevirme, e-posta yazma ve iş teklifleri hazırlama gibi bir dizi görevi icra edeceğini duyurdu.

Son aylarda dünyanın dört bir yanındaki teknoloji şirketleri, kendi yapay zeka sohbet robotlarını tanıttı.

Alibaba da bu yılın başlarında, ChatGPT'ye bir rakip çıkaracaklarını duyurmuştu.

Henüz İngilizce versiyonunun ismi bildirilmeyen "Tongyi Qianwen", kabaca "bin soru sorarak cevap aramak" olarak tercüme ediliyor.