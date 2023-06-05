ChatGPT ilk kez bir akıllı telefona entegre ediliyor

Infinix Note 30 serisi akıllı telefonlar entegre olarak ChatGPT sohbet robotunu bünyesinde barındıracak. Firmanın hali hazırda kullanımda olan Folax adındaki dijital asistanına ChatGPT robotunun entegre edileceği belirtiliyor.

Folax asistanı orijinal ikonu ile bulunmaya devam edecek. Kullanıcı mikrofon tuşuna basılı tuttuğunda Folax devreye girecek ve ChatGPT tabanlı Bing arama motorunun sonuçlarına çok benzer sonuçlar üretecek.

Entegrasyonun hem Infinix markasını hem de Folax dijital asistanını güçlendireceği ifade ediliyor. Zira henüz kendi dijital asistanına ChatGPT entegre etmiş bir akıllı telefon üreticisi mevcut değil. Bu sayede Siri gibi güçlü rakiplerin de karşısına çıkabilecek.

Infinix Note 30 serisi akıllı telefonlar ülkemiz de dahil kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak ancak hangi versiyonlarda ChatGPT entegre Folax dijital asistanın olacağı şimdilik bilinmiyor.