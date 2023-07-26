ChatGPT'nin Android uygulaması kullanıma sunuldu

ChatGPT resmi Android uygulaması Google Play Store’da yerini aldı. Yapay zeka uygulaması, şimdiden 100.000 indirmeyi geçti.

Android için ChatGPT uygulaması, ilk olarak Amerika, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya’da kullanıma açıldı.

OpenAI’nin açıklamasına göre, diğer ülkelerde de birkaç hafta içinde indirilmeye açılacak. Şu anda ön kayıt yaptırılabildiği aktarıldı.