ChatGPT'nin Android uygulaması kullanıma sunuldu
OpenAI, popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi Android telefonlara getirdiğini duyurdu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ChatGPT resmi Android uygulaması Google Play Store’da yerini aldı. Yapay zeka uygulaması, şimdiden 100.000 indirmeyi geçti.
Android için ChatGPT uygulaması, ilk olarak Amerika, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya’da kullanıma açıldı.
OpenAI’nin açıklamasına göre, diğer ülkelerde de birkaç hafta içinde indirilmeye açılacak. Şu anda ön kayıt yaptırılabildiği aktarıldı.