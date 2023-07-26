  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Teknoloji
  3. ChatGPT'nin Android uygulaması kullanıma sunuldu
Takip Et

ChatGPT'nin Android uygulaması kullanıma sunuldu

OpenAI, popüler yapay zeka uygulaması ChatGPT'yi Android telefonlara getirdiğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

ChatGPT resmi Android uygulaması Google Play Store’da yerini aldı. Yapay zeka uygulaması, şimdiden 100.000 indirmeyi geçti.

Android için ChatGPT uygulaması, ilk olarak Amerika, Hindistan, Bangladeş ve Brezilya’da kullanıma açıldı.

OpenAI’nin açıklamasına göre, diğer ülkelerde de birkaç hafta içinde indirilmeye açılacak. Şu anda ön kayıt yaptırılabildiği aktarıldı.

Spotify, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıSpotify, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladıTeknoloji

 