ChatGPT'nin uygulaması, Türkiye'deki kullanıcılara açıldı

6 günde 500 bin indirmeye ulaşan ChatGPT'nin uygulamasının, 30'dan fazla yeni ülkeye açıldığı aktarılmıştı. Bugün ise ChatGPT'nin uygulamasının, Türkiye'deki kullanıcılara açıldığı da fark edildi. Şu an için yalnızca iOS sürümü bulunan uygulamaya App Store üzerinden ulaşmak mümkün.

Uygulamaya giriş yaptığınızda, tarayıcı sürümüne benzer bir şekilde ekranın alt kısmında bulunan mesaj kutucuğundan komutları (prompt) oluşturmaya başlayabiliyorsunuz. Hesabınızla giriş yaptığınızda ChatGPT'yi Türkçe dilinde kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda Apple'ın konuşma tanıma ve OpenAI'ın açık kaynak konuşma tanıma sistemi Whisper'dan faydalanarak sesli komutlar da oluşturabiliyorsunuz.

ChatGPT'nin sohbet geçmişlerini kaydettiğini ve verdiğiniz yanıtları modeli eğitmek için kullandığını hatırlatmakta fayda var. Eğer bu özellik aktif ise uygulamada gerçekleştirdiğiniz sohbetleri, masaüstü sürümünde de bulabiliyorsunuz. Sohbet geçmişi kaydetme özelliğini kapattığınızda ise veri paylaşımı sonlandırılıyor.

Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan uygulama, ChatGPT Plus için 20 dolarlık uygulama içi satın alma seçeneğine sahip. OpenAI ilerleyen dönemde ChatGPT'nin Android sürümünü de piyasaya sürmeyi planlıyor.