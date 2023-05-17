Çin, küresel konumlama uydusunu uzaya yolladı

Çin, BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'nin (BDS) parçasını oluşturan bir uyduyu uzaya gönderdi.

Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 3B taşıyıcı roketiyle Siçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatışın ardından Yer Sabit Yörünge'deki planlanan konumuna yerleşen uydunun, yörünge testlerinin yapılmasının ardından BeiDou ağına bağlanacağı bildirildi.

Uydu, BeiDou ağları için fırlatılan 60., BDS-3 sistemini geliştirmek üzere fırlatılan ilk destekleyici uydu olma özelliği taşıyor.

Fırlatış, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 473'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Çin hükümeti, askeri alanda ABD'nin küresel konumlama sistemi GPS'e bağımlılığını azaltmak üzere BeiDou Uydu Konumlama Sistemi'ni (BDS) geliştiriyor.

BeiDou uydu ağı için ilk uydu 2000'de fırlatıldı. Dört uydudan oluşan "BDS-1" ağının ardından 20 uydudan oluşan "BDS-2" ve 35 uyduluk "BDS-3" ağlarıyla geliştirildi.

Bugün fırlatılanla birlikte BDS-3 ağını desteklemek için 3 ila 5 uydunun daha fırlatılması, 2035'de kadar ise "BDS-4" adı verilen yeni nesil uydu ağının sisteme eklenmesi hedefleniyor.