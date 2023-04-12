Çinli Alibaba'dan ChatGPT'ye rakip

Çinli teknoloji devi Alibaba, son aylarda revaçta olan yapay zeka botu ChatGPT'ye rakip geliştirdi. Şirketin bulut bilgi işlem biriminden yapılan açıklamada, Tongyi Qianwen adı verilen botun 'yakın gelecekte' Alibaba'nın sistemlerine entegre edileceği belirtildi.

Açıklamada, uygulamanın ne zaman piyasaya sürüleceğine dair net bir tarih verilmedi.

Bununla birlikte şirket, Tongyi Qianwen'in toplantılardaki konuşmaları yazılı notlara çevirme, e-posta yazma ve iş teklifleri hazırlama gibi bir dizi işlevi olacağını kaydetti.

Yapay zeka odaklı teknoloji şirketi OpenAI'ın geliştirdiği ChatGPT, son aylarda pek çok kullanıcı tarafından ilgi görmüştü.

Alibaba ise, bu yılın başında ChatGPT'ye rakip çıkaracağını bildirmişti.