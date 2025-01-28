  1. Ekonomim
  2. Teknoloji
  3. DeepSeek Japon hisselerine yansıdı
Takip Et

DeepSeek Japon hisselerine yansıdı

DeepSeek'in Wall Street'te tetiklediği teknoloji çöküşü Japon çip hisselerine de yansıdı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DeepSeek Japon hisselerine yansıdı
Takip Et

Çinli startup DeepSeek'in yapay zekâ rekabetçiliği ABD'nin bu alandaki liderliğini sorgulatırken, Japonya'nın çip ile ilgili şirketlerinin hisselerinde düşüşü ikinci güne taşıdı.

Yarı iletken test ekipmanı tedarikçisi Advantest yüzde 10'un üzerinde, Tokyo Electron yüzde 3,6 düşerken, Renesas Electronics salı günü yüzde 2,29 daha düşük işlem gördü. Çip tasarımcısı Arm'ın sahibi Softbank Group ise yüzde 5,26 değer kaybetti.

Veri merkeziyle ilgili hisseler de darbe almaya devam etti; kablo ve tel firmaları Furukawa ve Fujikura sırasıyla yüzde 8,22 ve yüzde 8,1 düştü.

DeepSeek aralık ayı sonunda ücretsiz, açık kaynaklı bir büyük dil modeli yayınladı ve bunun 6 milyon doların altında bir bütçeyle yalnızca iki ayda oluşturulduğunu iddia etti. Laboratuvar geçtiğimiz hafta, OpenAI'nin en son o1 modelini çeşitli üçüncü taraf testlerinde geride bırakan bir muhakeme modeli olan R1'i tanıttı.

ORTUS Advisors hisse senedi stratejisi başkanı Andrew Jackson, "ABD'yi takip ederken bugün takip edilecek çok daha fazla acı olacak. Asıl soru, ABD'nin yaklaşımında U dönüşü yapıp çip ve SPE kısıtlamalarını (şu anda) etkisiz oldukları için kaldırıp kaldırmayacağı ya da işleri daha da hızlandırmaya çalışıp çalışmayacağı" dedi.

Citi analistleri bir notta, "DeepSeek, ABD'nin istisnacılık söylemi için bir risk oluşturuyor ve 'Muhteşem 7'linin' hakimiyetini daha da sorgulatıyor" diye yazdı.

ChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durdurulduChatGPT'yi geride bırakan DeepSeek siber saldırıların hedefinde: Yeni kullanıcı kayıtları durdurulduTeknoloji
Teknoloji hisselerinde 'kara pazartesi': Çinli DeepSeek krizi büyüyor!Teknoloji hisselerinde 'kara pazartesi': Çinli DeepSeek krizi büyüyor!Küresel Ekonomi
DeepSeek, Nvidia'yı vurdu: Piyasa değeri 500 milyon dolar düştüDeepSeek, Nvidia'yı vurdu: Piyasa değeri 500 milyon dolar düştüŞirket Haberleri
Teknoloji
Perplexity AI'dan TikTok için yeni teklif
Perplexity AI'dan TikTok için yeni teklif
Nvidia'dan DeepSeek açıklaması: Mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi
Nvidia'dan DeepSeek açıklaması: Mükemmel bir yapay zeka ilerlemesi
DeepSeek'e siber saldırı: Kayıtlar durduruldu
DeepSeek'e siber saldırı: Kayıtlar durduruldu
DeepSeek, ChatGPT'yi geride bıraktı: İlk sıraya yerleşti
DeepSeek, ChatGPT'yi geride bıraktı: İlk sıraya yerleşti
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor! Bakan Uraloğlu tarih verdi
16 yaş altına sosyal medya düzenlemesi geliyor!
Teknoloji hisselerinde 'kara pazartesi': Çinli DeepSeek krizi büyüyor!
Teknoloji hisselerinde 'kara pazartesi': Çinli DeepSeek krizi büyüyor!