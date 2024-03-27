Doğuş Teknoloji, otomotiv sektörü için yapay zeka asistanı geliştirdi

Doğuş Teknoloji Veriden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özcan Çavuş, son dönemde yapay zeka çalışmalarına odaklandıklarını belirterek, Ekonomi Teknoloji'ye yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Yapay zeka geleceğin iş dünyasında neleri değiştirecek? Kurumsal şirketler yapay zekayı, rekabet avantajına çevirmek için neler yapmalı?

"Yapay zeka teknolojisiyle, iş dünyasında önemli bir dönüşüm yaşanıyor ve bu dönüşüm, şirketlerin oyun alanını genişletiyor. İş süreçlerini akıllandırıp otomatize ederek insan kaynaklarının daha etkin kullanılmasına imkan sağlayan yapay zeka teknolojisi ile şirketler verimliliklerini artırıp, maliyetlerini düşürmelerinin yanı sıra yeni gelir alanları da oluşturabiliyor. Şirketler, sistemlerine yapay zeka teknolojilerini entegre ederek operasyonlarını daha verimli hale getiriyor. Bunun yanında müşteri davranışlarını analiz ederek daha kişiselleştirilmiş ve etkili bir müşteri deneyimi sunmayı tercih eden şirketler, müşteri ilişkileri yönetimi ve pazarlama stratejilerinde yapay zeka tabanlı çözümleri kullanarak müşteri memnuniyetini önemli ölçüde artırıyor.

Yapay zeka, büyük veri setlerini analiz ederek işletmelerin daha akılcı kararlar almasına da yardımcı oluyor.

Doğuş Teknoloji olarak biz de tam bu noktada devreye giriyor, yapay zekayı kullanarak şirketlerin iş süreçlerini anlık olarak izleyip yöneterek doğru kararlar almalarını sağlayarak, müşteriye ve ihtiyaca özel akıllı sistemler geliştiriyoruz.

Diğer taraftan, üretim ve sektör olarak bakıldığında, Türkiye’nin yapay zekada ligde yer alması için neler yapılabilir?

Öncelikle yenilikçi bir ekosistem oluşturmalı, eğitim sistemini güçlendirmeli ve AR-GE yatırımlarını artırmalıyız. Özellikle üniversiteler, araştırma enstitüleri ve özel sektör iş birliklerini teşvik ederek, yerli yeteneklerin gelişimine ve bu alanda uzmanlaşan şirketlere odaklanmalıyız. Ayrıca, yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması için teşvik politikaları oluşturarak, girişimcilik ve start-up ekosistemini bu yönüyle daha fazla desteklemeliyiz.

Biz de Türkiye’deki dijitalleşmeye yapay zeka uygulamalarıyla yön veren öncü şirketlerden biri olarak bu alanda önemli yatırımlar yapıyoruz. Yapay zeka ve üretken yapay zeka konusunda uzmanlaşan ekiplerimizin gelişimini eğitimlerle artırıyor ve ortaya koyduğumuz projelerle sektörümüz için önemli örnek çıktılar sunuyoruz. Bu noktada ifade etmek isterim ki yeni teknolojilere adaptasyonda genç nesil, herkesten bir adım önde ilerliyor. Bu bilinçle biz de ekibimizi konuyla ilgili ve hedefleri olan gençlerle büyütmeye özen gösteriyoruz. Bunun bir yansıması olarak da uzun yıllardır sürdürdüğümüz gençlik programımız Geleceğe Giriş, şirketimiz için büyük bir önem taşıyor. Girişimcilik ekosistemi özelinde hem kurum içi girişimcilerimizi hem de girişimciliğe adım atmış start-upları da desteklemeyi sürdürüyoruz. Özetle; inovasyon ve iş birliği odaklı bir yaklaşımla, özellikle üretken yapay zeka alanında çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Türkiye'nin yapay zeka alanında küresel bir oyuncu haline gelmesi hedefinde elimizden gelen katkıları sağlamaya devam edeceğiz.

Gelecekte AI ile birlikte karşımıza ne gibi teknolojiler ve trendler çıkacak?

Doğuş Teknoloji olarak üretken yapay zekanın gelişimini yakından takip ediyor ve bu alanda projelerimizi hayata geçirerek bilgi birikimizi gün geçtikçe artırıyoruz. Bu vizyon çerçevesinde, gelecekte yapay zeka ile daha akıllı ve kişiselleştirilmiş hizmetlerin yanı sıra; eğitim teknolojileri, hastalık teşhisi ve tedavisi, güvenlik sistemleri ve endüstriyel otomasyon gibi birçok alanda önemli gelişmeler yaşanacağını düşünüyoruz. Bu trendlerin etkisiyle hayatımız daha güvenli, verimli ve konforlu hale gelecek. İşletmelerin bu değişimlere uyum sağlaması ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanması da hayati önem taşıyor. Yapay zeka alanında hedeflenen projelerde iş dünyasıyla her daim bilgi paylaşmaya ve birlikte çözümler geliştirmeye hazırız.

Sizin AI konusundaki yaklaşımınız nedir? Ne tür çözümler sunuyorsunuz?

Doğuş Teknoloji olarak önceliğimiz dijitalleşme ve yapay zeka alanında uçtan uca bütünsel bir hizmet sunmak ve değer yaratmak… Şirketlerin ihtiyaçlarını anlayıp, hedef odaklı çözümlerimizi geliştirdiğimiz altyapı ve uzmanlığımız sayesinde çok hızlı biçimde sunuyoruz. AR-GE ekibimizle müşterilerimiz için ortaya koduğumuz çözümlerde gelecekteki ihtiyaçları bugünden adresliyor, bu sayede müşterilerimizin odak alanlarında daha rekabetçi ve karlı olmalarını sağlıyoruz.

Yapay zeka konusuna dönersek biz oyuna yeni bir oyuncu girdi diye yorumluyoruz. Bu teknoloji birçok alanda bizler gibi çıktı üretip süreçleri hızlandırabiliyor. Doğuş Teknoloji olarak üretken yapay zekanın ilk çıktığı tarih olan Kasım 2022’den bu yana hızlı bir entegrasyon içindeyiz. Bu tarihten önce de kullandığımız birçok yapay zeka teknolojisi vardı ama tam anlamıyla oyunu değiştirebilecek yeni nesil iş gücünün devreye girdiği dönem olarak bu zamanı ele alabiliriz. Yapay zeka teknolojilerini şirketler ve ülkeler için büyük bir fırsat olarak görüyoruz. Bu fırsatı iyi kullanmak için bizim gibi sektörüne öncülük eden şirketler kendi yapay zekalarını eğiterek mezun edip birçok farklı sektörün hizmetine sunuyor.

Doğuş Teknoloji olarak biz de kendi asistanlarımızı geliştirdik. Otomotiv sektöründe başarılı ilk entegrasyonu gerçekleştirdik. Şu anda pek çok sektör ile bir araya geliyor ve onlara fayda sağlayabilecek potansiyel alanları ve iş modellerini birlikte belirliyoruz. Otomotiv, medya, finans ve sigortacılık gibi ülkemizin önemli sektörlerinin yanı sıra eğitim ve sağlık sektörünü de Doğuş Teknoloji olarak odağımıza aldık. Üretken yapay zeka ile gelişirdiğimiz asistanlar eğitim alanına nasıl katkı sağlayabilir, bunun üzerinde çalışıyoruz. Sağlık alanında hastalıkların teşhisinde doktorlarımıza fayda sağlayacak Gen AI destekli sistemler üzerinde de çalışmalarımızı başlatacağız. Doğuş Teknoloji olarak yapay zeka konusunu bütünsel olarak ele alıp teknolojik altyapı, yapay zekanın kullanımına hazır veri, strateji ve süreçler ile entegre yapay zeka ve yetişmiş insan gücü gibi tüm boyutlarda şirketlere yön gösteriyoruz. Önümüzdeki dönemde sektörler çok daha fazla akıllanacak ve hayatımız da bununla paralel hızlanacak. Biz de hem sektörler hem de ülkemiz için bu gücü doğru şekilde kullanmak için sürekli olarak çalışıyoruz.