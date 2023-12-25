Ekşi Sözlük'e yeni erişim engeli

İlk olarak Şubat 2023 tarihinde erişime engellenen Ekşi Sözlük, yeni alan adları alarak yayın hayatına devam etmeye çalışıyor. Sosyal medya mecrası olan Ekşi Sözlük’e son olarak 24 Aralık tarihinde bir erişim engeli daha getirilerek “eksisozluk1999.com” alan adı yasaklandı. Böylece platform 10 gün içerisinde ikinci kez engellenmiş oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun 24 Aralık 2023 tarihli ve 490.05.01.2023.-701391 sayılı kararıyla erişime engellenen Ekşi Sözlük (eksisozluk1999.com), an itibariyle yeni adresi “eksisozluk111.com” üzerinden hizmet veriyor.

Ekşi Sözlük, X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Erişim engeli konusunda bir karar olduğunu gördük ancak ayrıntısı hakkında bilgi sahibi değiliz, yetkililerden bilgi almaya çalışıyoruz. Bilgi aldıkça paylaşacağız.”